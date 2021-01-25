الكعبي يوجه بإستضافة عاجلة لوزيري الكهرباء و النفط للوقوف على اسباب تردي الكهرباء





وجه حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، لجنتي النفط والطاقة ، والخدمات والإعمار النيابيتين بإستضافة وزيري " الكهرباء و النفط " للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير جدا والحديث عن المعالجات والاجراءات العملية التي من شأنها تعويض النقص الحاصل في ضغ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط .



وطالب الكعبي في بيان بحضور الوزيرين امام اللجنتين المذكورتين باجتماع " عاجل " مشترك لافتا الى انه في حال عدم معالجة الاوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب سوف نمضي بالاجراءات الخاصة بإستجواب الوزيرين والمضي بإقالتهما فوراً.