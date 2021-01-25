اضبط.. إيران تنقل جزءا من نشاطاتها النووية الإرهابية إلى سوريا

تقارير: طهران لم تتراجع عن مخططاتها في الوصول للمتوسط واليوم تفكر في تجارب نووية داخل سوريا



كشف مراقبون، أن تزايد الضربات الاسرائيلية على سوريا واستهداف مواقع ايرانية ادت الى سقوط العشرات يعود بالدرجة الأولى منه ليس فقط الى تمركز إيراني إرهابي في سوريا لا تريده إسرائيل ولكن الى معلومات استخباراتية كبرى تفيد أن طهران تريد ان تحول جزءا من نشاطها النووي الى سوريا بعد قصف نطنز وبعد اغتيال محسن زاده.

وقال الخبراء انه من واقع عمالة السفاح البعثي بشار الأسد لايران ودعمها حكمه الاسود فإنه موافق على كل ما تقوم به إيران على الأراضي السورية.

والحاصل، انه لا يبدي معسكر المتشددين في إيران أيّ نية في التراجع عن سياسته الخارجية ومشروعه في المنطقة العربية، وعلى العكس من ذلك يعمل على الترويج وإقناع الشارع الذي يستعد للتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في يونيو 2021، بأهمية التواجد الإيراني في سوريا، وفوائد الاستثمار المالي والعسكري القوي في سفاح البعث بشار الأسد.



وفيما عارض طيف واسع من الإيرانيين سياسات بلادهم في المنطقة ومن بينها تدخلها في الملف السوري، حيث نزل العديد منهم إلى الشوارع في السنوات الأخيرة للاحتجاج على التكلفة الاقتصادية الباهظة لهذه المغامرات الإقليمية والتي قادت في النهاية إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، إلا أنه بالنسبة إلى أولئك الإيرانيين الذين يدعمون استراتيجية النظام تجاه حلفائه في المنطقة والفصائل المسلحة التي تواليها، فإنه بوسع النظام أن يحقق مكاسب كبيرة وملموسة في سوريا كما يستطيع أن يثبّت أقدامه أكثر في هذا الملف.

وبقى الأسد البعثي أقرب زعيم عربي من إيران حسب ما أشار إليه مركز صوفان للأبحاث ومقره الولايات المتحدة، حيث كان لزعماء إيران دور كبير في إنقاذ نظامه من حافة الانهيار في أعقاب اندلاع شرارة ثورة شعبية في مارس 2011 تطالب بتنحّيه من السلطة، بالإضافة إلى إقناع روسيا بالتدخل لصالح الرئيس السوري بطريقة يمكن القول إنها كانت الأكثر حسما في بقائه. ومع احتواء قوى المعارضة في سوريا، تسعى إيران إلى تعزيز مكاسبها والحصول على بعض العائدات الاقتصادية من استثماراتها المالية.

وتدخلت إيران في سوريا لإبقاء حليفها العربي الوحيد في السلطة ولحماية حليفها الإقليمي الرئيسي ووكيلها، حزب الله اللبناني. وبعد أن حققت كلا الهدفين، سعت إلى استغلال الأراضي السورية لفتح ممر بري آمن لإعادة إمداد حزب الله بالصواريخ والصواريخ الباليستية قصيرة المدى والطائرات دون طيار وغيرها من الأسلحة.



إيران لم تحقق نجاحا في أهدافها الأخرى التي سعت لتحقيقها عبر تدخلها في سوريا، مثل التحايل على العقوبات الدولية وانتزاع الفوائد الاقتصادية من دمشق

من جهته، أعرب الأسد عن امتنانه لمساعدة إيران في مواجهة المعارضة، بالسماح لها بإنشاء بنية تحتية عسكرية وسلسلة إمداد لحزب الله في سوريا.

وقد شنت إسرائيل هجوما في يناير الجاري في شرق سوريا، بالقرب من الحدود مع العراق، لتدمير مستودعات قيل إنها تحوي الأسلحة الموجهة إلى حزب الله، وذلك خوفا من استخدام إيران للأراضي السورية لهذه الأغراض. ونُفّذت جلّ الضربات الإسرائيلية في البلاد في السابق في غرب سوريا. كما تعاون الأسد مع خطة إيران لتغيير التوازن الديموغرافي في غرب سوريا، المجاور للأراضي التي يسيطر عليها حزب الله في لبنان، لتكون للسوريين المؤيدين لنظام الأسد وإيران وحزب الله. وأعاد النظام توطين الشيعة في هذه المناطق التي فرت منها العائلات المسلمة السنية خلال الحرب الأهلية من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التغيير الديموغرافي واعتماد التهجير القسري.

وأعرب القادة الإيرانيون، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، وفق تقارير عدة، عن اهتمامهم بتحقيق وصول دائم إلى المنشآت البحرية السورية لتحقيق المزيد من المكاسب الاستراتيجية. ويكمن الهدف من ذلك في استعراض القوة في البحر المتوسط كتلك التي منحت لروسيا في مرفأ طرطوس السوري.

وتكهّن بعض الخبراء، وفق تقرير لجريدة العرب، وهذا هو الاخطر بأن الأسد البعثي قد يوافق على استغلال إيران للأراضي السورية لتطوير منشآت ترتبط ببرنامج إيران النووي أو لتطوير أسلحتها الكيماوية والبيولوجية. إذ قد يمكّنها نقل هذه البرامج إلى خارج حدودها في سوريا من الالتفاف على رقابة المفتشين الدوليين.

ويرى مراقبون، أن هذه اللعبة السافرة من جانب ملالي طهران وان كانت في بدايتها تشكل اختراقا لكل الخطوط الحمراء في المنطقة.

أ.ي