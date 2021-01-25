فضيحة من العيار الثقيل.. نوري المالكي يُخير الكاظمي عودة الميليشياوي البصري لخلية الصقور أو إقالتك

مصادر مطلعة: المالكي والعامري خيرا الكاظمي بين عودة البصري التابع ل "بدر" والحرس الثوري أو تبني استجواب برلماني لإقالته





انكشفت الفضيحة الكبرى داخل جهاز الأمن العراقي، بعدما أقدم الكاظمي على إقالة 5 قيادات بارزة بعد مجزرة ساحة الطيران في بغداد. من بينهم ثلاثة تابعين لإيران وينتمون لعصاباتها الارهابية في مقدتهم أبو علي البصري التابع لميليشيا بدر والمزروع في خلية الصقور قبل سنوات.

عصابات إيران المسلحة، بقيادة نوري المالكي لم يطيقون اقالة البصري فهو عينهم على تحركات الدولة وهؤلاء القادة هم سبب التردي الأمني، ولا يستبعد أن يكونوا من يدبرون مثل هذه الهجمات الإرهابية بمعرفة عناصر تابعة لهم!

وزاد ثقل الفضيحة، بعدما خير المجرم نوري المالكي، الكاظمي، بين التراجع عن قراره وإرجاع البصري التابع لميليشا بدر الى مكانه او اقالته.



وكشفت قالت مصادر سياسية، إن أحزابا شيعية موالية لإيران هددت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستجواب النيابي والإقالة، إذا لم يتراجع عن إقرار استبدال قائد خلية الصقور السابق أبوعلي البصري.

وتسلل الميليشياوي الارهابي البصري إلى وزارة الداخلية منذ أعوام، دون الحاجة إلى أن يكون متخرجا من أي كلية أو حاملا لأي رتبة، فهو أحد قادة فيلق بدر الذي تأسس في إيران لقتال الجيش العراقي خلال ثمانينات القرن الماضي، وله علاقة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني!!



وبقي البصري بعيدا عن الأضواء طيلة أعوام، مع بعض الإعلانات المقتضبة والمتقطعة عن مشاركة خلية الصقور في عمليات استخبارية ضد تنظيمي القاعدة وداعش.

ولم يكن لدى وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على إدارة هذه الحقيبة الأمنية الحساسة أيّ صلاحيات للتعاطي مع خلية الصقور، التي شكلها البصري من بعض الضباط الموالين له في وزارة الداخلية وتقلد رئاستها عدة سنوات، تحت لافتة مكافحة الإرهاب.

وقال سياسيون، واكبوا تغلغل البصري في مفاصل المؤسسة الأمنية العراقية، إن نفوذ هذا الرجل وصل إلى جهاز المخابرات، حيث قرب بعض ضباط هذا الجهاز، واستخدمهم في العديد من الأحيان. وعندما قُتل أبومهدي المهندس، رئيس أركان قوات الحشد الشعبي في الغارة التي استهدفت قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد مطلع العام الماضي، برز اسم البصري مرشحا لخلافته.

وبالفعل، صوت مجلس الشورى الذي يدير الحشد الشعبي فعليا على تكليف البصري بخلافة المهندس، وسط تشجيع إيراني علني. لكن الأمر لم يتم، بعدما تلقى العراق تلميحات إلى أن هذا القرار قد يضع الحشد الشعبي برمته على لائحة العقوبات الأميركية، كما حصل مع الحرس الثوري الإيراني.



وحتى مع وصول مصطفى الكاظمي إلى منصب رئيس الوزراء، وفق تقرير "العرب"، بدا أن البصري شخصية غير قابلة للمساس، فهو أحد أكبر عرابي النفوذ الإيراني في الملف الأمني العراقي، ما يعني أنه على صلة بتنامي قوة الميليشيات الشيعية الموالية لعلي خامنئي، مرشد إيران الأعلى وحاكمها الفعلي.

ولكن البصري كان أحد أول أهداف الكاظمي، إذ أطاح به من منصبه بعد هجوم ارهابي ضرب ساحة الطيران وسط بغداد وخلف 32 قتيلا وأكثر من 110 جرحى. وفوجئت الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية بقرار الكاظمي، الذي اعتبر تحديا مباشرا للنفوذ الإيراني في العراق، ورسالة شديدة اللهجة للميليشيات الشيعية التابعة لطهران.



ويتحمل البصري الجانب الأكبر من المسؤولية عن الخرق الأمني في ساحة الطيران، وفقا لخارطة المهام وتسلسل المراجع، لأن خلية الصقور التي يترأسها تحكم قبضتها على الجهد الاستخباري في وزارة الداخلية في ما يتعلق بقضايا الإرهاب، بمعني أن من دخلوا لساحة الطيران وبالقنابل والاجزمة الناسفة مروا عبر موالاة البصري وتحت عيونه، اي تحت عين وبصر ايران!

وقالت مصادر امنية مطلعة، إن الكاظمي لديه تقديرات بأن جهد البصري وخلية الصقور واستخبارات الداخلية، موجه لخدمة توسيع نفوذ الميليشيات العراقية التابعة لإيران وليس لتتبع الخلايا الإرهابية النائمة، ولم يكتف الكاظمي بإبعاد البصري عن وزارة الداخلية، بل أمر بربط خلية الصقور بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، ما يعني خضوعها لسلطات رئيس الوزراء كليا.

وكما كان متوقعا، قوبل قرار الكاظمي المتعلق بالبصري بحملة واسعة شنتها الأحزاب العراقية الشيعية الموالية لإيران ووسائل إعلامها ومنصاتها الإلكترونية، تتهم رئيس الوزراء بالنيل من شخصية قارعت الإرهاب، بهدف إرضاء السعودية والولايات المتحدة.

وتقول مصادر سياسية مواكبة إن زعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم حزب الدعوة، نوري المالكي طلبا من وسطاء إقناع الكاظمي بالتراجع عن قرار إعفاء البصري من مهامه الأمنية في وزارة الداخلية.

وتوضح المصادر أن العامري والمالكي ناقشا فعلا إمكانية التلويح بإقالة الكاظمي في حال لم تنجح الوساطة، وهو أمر يدعمه المجلس الأعلى بزعامة همام حمودي، ويؤيده جميع قادة الميليشيات الشيعية البارزة، مثل قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق.

لكن الكاظمي يعتقد أن الأطراف الشيعية الموالية لإيران هي وحدها التي قد تمضي في مسار إقالته بسبب ملف البصري، ما يعني أن بإمكانه الاعتماد على قوى شيعية أخرى مثل عمار الحكيم وحيدر العبادي. وما يعزز جبهة الكاظمي، أنه أقدم على استبدال جنرال كبير جرى تكليفه بقيادة الشرطة الاتحادية في أعقاب هجوم ساحة الطيران، بعدما أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتراضه عليه.

وهكذا يرى مراقبون، أن لعبة الأمن التي تديرها إيران في العراق هى سبب الفضائح والمجازر والانفلات والمطلوب من الكاظمي أن يواصل طريقه بعدما رأى بعينيه ما يحدث معه شخصيا لفرض إرادة ايران.

أ.ي