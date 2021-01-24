العراق يتحرك لاقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد وخبراء: الفوضى تعوق القرض والحالة مشابهة للبنان

خبراء: إيران تصر على إفلاس بغداد وحالة أخرى من لبنان لضمان استمراريتها للأبد



في الوقت الذي تضرب فيه الفوضى جنبات العراق من أقصاه الى أقصاه، وتصر إيران على أن يتحول الى شبه دولة والى "لبنان جديد" ودولة مفلسة. تكشفت أنباء عن سعي العراق لاقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ونقل موقع "بلومبيرغ" الأميركي عن وزير المالية على علاوي، أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لإسناد اقتصاده المنهك.

ويعاني العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، من عجز متوقع في ميزانيته بقيمة 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).



ونقل "بلومبرغ" عن علاوي، قوله انه ما تتم الموافقة على خطة الإنفاق في الميزانية من قبل البرلمان، فانه سيكون بإمكان بغداد التقدم للحصول على قرض سريع بملياري دولار من خلال آلية خاصة بصندوق النقد مخصصة لدعم اقتصاديات الدول التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وبإمكان بغداد أن تطلب أيضاً 4 مليارات دولار كقرض مخفف من خلال برنامج آخر مرتبط بإصلاحات الحكومة، بحسب ما أشار علاوي. وبحسب "بلومبرغ"، فإن المساعدة التي يمكن ان يقدمها صندوق النقد الدولي ليس بإمكانها تغطية سوى جزء صغير من العجز. لكن بمقدورها التخفيف من فقدان المزيد من الاحتياطات المالية بالعملة الاجنبية.

وخلال عام 2020، استدانت الحكومة أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي لدفع رواتب موظفي الحكومة والالتزام بمستحقات مالية اخرى. كما ان الحكومة بغداد اتخذت قرار بتخفيض قيمة عملتها للتخفيف من وطأة الضغوط التي تتعرض لها ماليتها، وابرمت عقدا مع شركة صينية بتضمن "الدفع المسبق" لمبلغ ملياري دولار، مستخدمة النفط كضمانة للقرض.

ويخطط العراق لمتابعة خطط اخرى من اجل الحصول على التمويل لتقليص الفجوة في الميزانية. وبحسب علاوي فانه ما ان تتم الموافقة على خطة الإنفاق في الميزانية، فان الحكومة ستتحرك من اجل اصدار سندات محلية بقيمة خمسة مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.

وشدد علاوي، إن القروض الدولية مكلفة بشكل ما، ولا اعلم ما اذا كانت هناك شهية لشراء سندات عراقية.

واشار علاوي - الى ان بغداد ستلتزم بحصتها المحددة في اوبك لان ذلك يساعد في تقليص مخاطرة انهيار الأسعار، مشيدا بقرار السعودية المفاجئ بتخفيض انتاجها هذا الشهر ما ساعد اسعار النفط على الارتفاع. ومن المحتمل ان يتقلص العجز في الميزانية بنسبة 25 في المئة هذا العام اذا حافظت أسعار النفط على سقفها الحالي عند 55 دولارا للبرميل، بحسب ما اشار اليه علاوي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد العراقي بنسبة 12% في العام 2020، وهي نسبة اكبر من اي عضو آخر في اوبك.

وشدد علاوي، أن القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما، ولا يمكن معرفة مدى استجابة الأسواق لإصدارات العراق من السندات الدولية. ويبلغ متوسط عائدات سندات العراق الدولارية 8.3%، وهو من أعلى المستويات لأي حكومة على مستوى العالم.

والاقتراض من صندوق النقد الدولي وخصوصا بسبب جائحة كورونا ليست فيه مشكلة، هذا في حالة أن يوجد اقتصاد قوي وبيئة صالحة للانتاج والعمل. لكن التفجيرات والفوضى وضرب العاصمة بالصواريخ تجعل البلد على حافة الهاوية والسبب إيران.

أ.ي