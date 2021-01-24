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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 كانون الثاني 2021 10:22 م

الإرهابي هادي العامري: ما دام الحشد موجودًا فلا طائفية في العراق ومراقبون: أبو الطائفية وتصريحاته تليق بخائن أبدي

الحشد الشعبي الطائفي الارهابي

عدد عناصر الحشد الشعبي الإيراني تصل إلى 90 ألف عنصر وميزانيته السنوية 2.6 مليار دولار

توالت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الإرهابي هادي العامري، زعيم ميليشيا بدر بعدما خرج بتصريحات مقززة يقول فيها، إنه لا طائفية في العراق ما دام الحشد الشعبي الإجرامي موجود؟!
وهو ما قوبل بعاصفة من الاحتجاجات. لأن الحشد الإجرامي هو من أسس للطائفية البغيضة في العراق، وارتكب جرائم مروعة ضد السنّة وملايين العراقيين ولم يُحاسب حتى اللحظة.


وكان زعيم تحالف الفتح وميليشيا بدر، الارهابي هادي العامري، قال إن تفجيرات بغداد وهجمات داعش الارهابية "غفلة" يجب تجنبها، داعياً إلى مصالحات مجتمعية في مناطق النزوح وابعاد ملف النازحين عن التجاذبات السياسية!!
وقال العامري في كلمة له في مدينة خانقين، "الإرهاب يعود علينا بمجرد الغفلة عنه ما يتطلب منا جميعا، أجهزة أمنية واستخباراتية  أن تكون على علم ودراية لكشف هذه الخلايا".- بقى فقط أن يقول نحن نفعلها لنؤكد لكم اننا موجودون-
وشدد الإرهابي هادي العامري، على ضرورة إقامة علاقة حقيقية بين الأجهزة الاستخبارية والمواطنين في مناطق تفتيش كافة، وبصورة مستمرة لكشف الخلايا النائمة من أجل عدم السماح بعودة الإرهاب مرة أخرى.


وزاد العامري، من ارض خانقين انطلقت عمليات وخطط تحرير السعدية وجلولاء، امتداداً لجميع مناطق  ديالى"، وقال مادام الحشد موجوداً فلا طائفية في العراق!!
 وهو ما أثار عاصفة ضده. فالحشد هو من خلق الطائفية وجذر للميليشيات في العراق. وبألعاب دموية من جانب الحرس الثوري الإيراني، وحتى لاتنكشف لعبة الحشد السافرة أو بالأحرى لعبة إيران.
أسفر هجوم أخير بعد مجزرة ساحة الطيران في بغداد عن مقتل 11 عنصرا في الحشد في منطقة صلاح الدين.
والمثير أنه لم تتبن أي جهة الهجوم، حتى داعش الارهابي نفسه مما يثير الشكوك في الهجوم والجهة التي قامت به.


وتبرز في الحشد الشعبي الإجرامي، فصائل دموية عدة، منها ميليشيا بدر بالإضافة إلى عصائب أهل الحق، وسرايا الخرساني، وحركة حزب الله النجباء، وسرايا حزب الله. وكلها تتبع ولاية الفقيه في طهران، ويضم كذلك لواء العباس، ولواء علي الأكبر، ثم سرايا السلام وأكثر من 50 ميليشيا ما بين صغيرة  وكبيرة. فيما يصل عدد عناصر الحشد إلى نحو 130 ألف عنصر وإن كانت الأرقام الحقيقية تؤكد انهم 90 الف فقط، والباقي "فضائيين" لسرقة رواتبهم ويحمل الحشد الدولة العراقية سنويا ما يزيد عن 2.6 مليار دولار.
واذا كان الإرهابي هادي العامري، يريد أن يجامل الحشد الإجرامي فان جرائمه وسجونه وانتهاكاته ضد السنّة وملايين العراقيين تؤكد أنه "جسد شاذ" عن البيئة العراقية واستمراره فوضى مدمرة.
أ.ي

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