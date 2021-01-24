هجمات إرهابية بالكاتيوشا من صنع إيران للفت أنظار بايدن.. مراقبون: لجم عصابات طهران يعيد الأمن

مهزلة أمنية وسياسية: طهران تريد أن تُحسن شروط التفاوض مع بايدن بإغراق العراق في بحور الدم





حذر مراقبون، من مغبة استمرار عصابات إيران المسلحة، حالة السيولة الأمنية في العراق لتحقيق أهداف استراتيجية على حساب العراق وأمنه واستقراره.

وقالوا إن الهجمات بصواريخ الكاتيوشا، على محيط مطار بغداد وبعد ساعات قليلة من مجزرة داعش الإرهابية في ساحة الطيران رسالة لبايدن على حساب العراق. وينبغي وقف هذه المهزلة الأمنية والسياسية على الفور.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع، سقوط 3 صواريخ استهدفت محيط مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية فيها جنود أميركيون، دون وقوع إصابات في أول هجوم من قبل الميليشيات الموالية لإيران، بعد تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة قبل أيام.



وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان، إنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت”.

وأوضحت أن صاروخين سقطا خارج المطار، بينما سقط الثالث على منزل مواطن بمنطقة حي الجهاد (غربي بغداد)، خلف أضرارا مادية دون تسجيل خسائر بشرية.

ويضم مطار بغداد الدولي قاعدة “فيكتوريا” العسكرية، التي يتواجد فيها جنود أميركيون، وعادة ما تكون هذه القاعدة هدفا لهجمات صاروخية متكررة.



واتهمت واشنطن مرارا بناءا على ادلة موثوقة، فصائل عراقية مسلحة ارهابية مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأميركيون بالعراق.

يأتي هذا فيما فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب حزب الله” العراق المرتبط بإيران، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأميركية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد حملت إيران مسؤولية مقتل أي جندي أميركي في العراق، فيما قالت وزارة الخارجية العراقية إن واشنطن ستتخذ مجموعة من الإجراءات لوقف هجمات الميليشيات.

لكن مغادرة الرئيس ترامب، وفق مراقبين سهل على عصابات إيران ان تعاود تهديداتها وهجماتها الإرهابية.

خصوصا وأن بايدن ومجموعته، يسعون للتهدئة معها وحثها على العودة إلى الاتفاق النووي المشبوه لسنة 2015 وإشراك الحلفاء في كل الخطوات، لكن يبدو أن الحكومة الإيرانية تعمل على تصعيد ضغوطها وفرض الشروط على الإدارة الجديدة باستغلال الساحة العراقية كجسر للمرور الى بايدن!

وبدورها ووفق "العرب" سعت حكومة الكاظمي إلى تخفيف حدة المواجهات بين إيران والولايات المتحدة، حيث أرسلت وفدا الشهر الجاري إلى طهران لإقناع المسؤولين هناك بتخفيف الضغوط في البلاد التي تستعد لتنظيم انتخابات في يونيو، تم تأجيلها في ما بعد لأربعة أشهر بسبب مصاعب تقنية. لكن يبدو أن حكومة طهران الارهابية، وخاصة المحافظين، يسعون إلى هدف وحيد وهو المزيد من الهجمات لإيهام الشارع الإيراني بالثأر للارهابي قاسم سليماني، الذي اغتيل في قصف قرب مطار بغداد السنة الماضية، علاوة على تحسين شروط التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة.



وترى العديد من الدول سواء من المنطقة أو غيرها، أن إيران لن تتراجع عن تهديداتها ودعم الميليشيات في المنطقة دون ردع حقيقي يضعها عند حدها، مشيرة بأن تخفيف الضغوط دون ضمانات سيمثل تشجيعا للحكومة الإيرانية الارهابية للمضي قدما في سياساتها العدوانية.

وشدد خبراء لـ"بغداد بوست"، أن اللعبة الإيرانية من جراء إطلاق صواريخ الكاتيوشا واضحة تماما. فطهران تريد أن تحسن شروط التفاوض مع مجموعة بايدن حتى ولو أغرقت العراق في بحور من الدم سواء عبر داعش الإرهابي او ميليشياتها الإرهابية.

أ.ي