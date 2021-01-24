مؤيد اللامي: لا يوجد صحفي معتقل.. ونشطاء: لأنه يهرب بعد ملاحقته بالأحكام الغيابية أو يتم إسكاته بالتصفيات الجسدية

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، بعد تصريحاته المثيرة عن عدم وجود صحفي معتقل في العراق.

ورد النشطاء، بأن الصحفيين يهربون بعد ملاحقتهم بالأحكام الغيابية أو يتم إسكاتهم بالتصفيات الجسدية من قبل الميليشيات الموالية لإيران.

وقال اللامي في بيان، "إن الأسرة الصحفية العراقية قدمت، منذ 2003، 475 شهيدا، وهو الرقم الأعلى عالميا".

وأكد أن الإعلام العراقي كان له الدور المؤثر فى رفع معنويات المواطنين فى فترة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقدم خلال هذه الفترة 55 شهيدا من الصحفيين.

وأضاف : "تم سن قانون للصحفيين ورواتب تقاعدية لعوائل المتوفين من الصحفيين، واعتبارهم شهداء ضد الإرهاب".

وأوضح أن قانون حماية الصحفيين يلزم المؤسسات الإعلامية بتوقيع عقود مع الإعلامي والصحفي، وتوضع نسخ منها فى النقابة وسنعمل على تفعيلها".

وأشار إلى أن الإعلام نجح فى كشف الفساد ومكافحته.. وقال: "إن الإعلام نجح بعد عام 2003 فى النقد السياسي، وإن السياسي بدأ يتخوف من الشريط الإخباري فى القنوات".

وأشار نشطاء إلى أن الشعب العراقي واعي، ولكن للأسف لا يستطيع النهوض والسير قدماً ببلده بسبب تأثير الفرس المباشر والغير مباشر في العراق.

وشهد العراق، في السنوات الأخيرة، انتكاسة للحريات، لاسيما بعد "ثورة تشرين" عام 2019، إذ سجّل حينها 373 حالة اعتداء طالت صحفيين، شملت جرائم اغتيال وتهديد بالقتل، فضلاً عن الاختطاف، والهجمات المسلحة على بعض المؤسسات الإعلامية، لاسيما في جنوب البلاد، حيث تسيّطر المليشيات بشكل كامل.

ومع الاستمرار عمليات القمع باستخدام العنف، لجأ عدد من الصحفيين إلى تغيير مواقع سكنهم.

واتخذ بعض الصحفيين والناشطين، في دول المهجر، منبراً لهم لرصد الانتهاكات وكشف ملفات الفساد وغيرها من القضايا الشائكة في العراق أبرزها ملف النازحين، والسلاح المتفلت، بعيداً عن سطوة المليشيات وعمليات القمع.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي:

وقال حساب، "@kamil19611"، " نقابة صحفيين لصاحبها مؤيد اللامي تعلن بأن العراق يخلو من أي صحفي معتقل لأنه إما يتم هروبه بعد ملاحقته بالأحكام الغيابية او يتم إسكاته بالتصفيات الجسدية وعددهم ٤٥٢ قتيل".



وأضاف، حساب، "@mahax22x"، " نسيت بعد وقتلت العراقيين في ساحات التظاهر واغتالت الصحفيين المناهضين لمشروعها وسلطت المليشيات التابعة لها على الشيعة اللي يطالبون بحقوقهم وطرد إيران من العراق بعد ما أجرموا بالسنة".





