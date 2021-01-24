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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 24 كانون الثاني 2021 06:05 م

جهاز مكافحة الإرهاب: ضرب شبكة إرهابية على صلة بداعش.. ونشطاء: داعش مرتزقة جلبتهم إيران للعراق

جهاز مكافحة الإرهاب

أكد نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يوجد تنظيم اسمه داعش، بل هؤلاء مرتزقة جلبتهم إيران إلى العراق لتنفيذ جرائم إرهابية في العراق.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب، أن تشكيلات الجهاز تمكنت من ضرب شبكة إرهابية لها صلات عدة مع بقايا عصابات داعـش الإرهابية تم فيها إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي عُثر خلالها على وثائق مهمة وناظور يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية.

وأوضح خلال البيان، أن" عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ  10 عناصر من داعش الإرهابي".

وأشار خلال البيان إلى أنه " يستمد قوته من مؤازرة الشعب العراقي وبدورهِ لم ولن يتوقف عن تنفيذ مهامه الأساسية والمهام التي يُكلف بها حتى يصل العراق إلى أجواء آمنة ومُستقرة ".

وتساءل نشطاء، لماذا لا يقوم الكاظمي بإرسال جهاز مكافحة الإرهاب إلى صلاح الدين للوقف على حادثة التعرض التي راح ضحيتها أحد عشر شهيدا؟.

وقال نشطاء، إنه إذا لم يقبض على المخطط لعملية ساحة الطيران سنعود إلى زمن الانفجارات، لذلك يجب معاقبة من حكم عليهم بالإعدام في قضايا الإرهاب.

وأكد نشطاء أنه يجب أن تستمر هكذا عمليات العسكرية القوية لحين القضاء على داعش الإرهابي بصورة تامة في البلاد.

وأشار نشطاء إلى أن الميليشيات الإيرانية بقيادة العامري والخزعلي هي من يقف خلف التفجيرات الإرهابية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان جهاز مكافحة الإرهاب حول داعش الإرهابي:

وقال حساب، "@Abdulla25692915"، " لا يوجد تنظيم اسمه داعش هؤلاء مرتزقة جلبتهم إيران وأعطتهم الأموال والسلاح لتنفيذ مهام تريدها في وقت محدد والحشد الشعبي يؤويهم ويساندهم لأنه تابع لإيران".


وأضاف، حساب، "@Rjaonkey_mhamad"، " ميليشيات إيران لها صلة بالقاعدة".


وتابع حساب، "@dha_saray"، " لماذا لا يقوم الكاظمي بإرسال جهاز مكافحة الإرهاب إلى صلاح الدين للوقف على حادثة التعرض التي راح ضحيتها أحد عشر شهيدا ...؟". 

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