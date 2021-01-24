خريجو الهندسة يواصلون احتجاجاتهم.. ونشطاء: كفاءات العراق يفترشون الأرصفة من أجل حقوقهم

واصل خريجو كليات الهندسة في العراق، تظاهراتهم للمطالبة بالتعيين، في حين أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن كفاءات العراق يفترشون الأرصفة من أجل حقوقهم.

وأكد نشطاء، أن العشرات من خريجي الهندسة جددوا تظاهراتهم الاحتجاجية أمام مبنى شركة المنتوجات النفطية في السماوة، للمطالبة بتخصيص درجات وظيفية لهم ضمن الموازنة الحالية.

وأضاف النشطاء، أن المتظاهرين أكدوا بأن لديهم الحق في الحصول على تعيينات ضمن ملاك وزارة النفط كون بعض الشركات والمؤسسات التابعة لها تمول ذاتيا.

هذا وهدد العشرات من خريجي الهندسة في المثنى بتصعيد حراكهم، خلال الأيام المقبلة من أجل الضغط على الحكومتين المحلية والاتحادية لتخصيص درجات وظيفية لهم وتعيين ضمن وملاك النفط.

من جانبه، تساءل المحلل السياسي، ماجد شنكالي، ماذا سيكون مصير هذه الأعداد التي تقدر بعشرات الآلاف من خريجي كليات القانون الهندسة، العلوم، طب الأسنان والصيدلة وغيرها؟!.

وأضاف، هل خطة القبول في الجامعات تدرس حاجة سوق العمل ؟!، أين المراكز البحثية في وزارة التعليم وماهي مخرجاتها؟!، أم أن وظيفة الوزارة منح ورقة من أجل التعيين فقط!.

وقالت مجموعة من حملة الشهادات العليا، مضى عام على اعتصامنا أمام وزارة التعليم العالي، لا تحرمونا من حقوقنا المشروعة.

وتساءلوا، ما هو مصيرنا نحن حملة الشهادات العليا المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي إلى الآن لم يتم التصريح بشيء حول قضيتنا؟.

وقال نشطاء، إن وزارة التعليم مسؤولة عن الطلبة في الجامعات والكليات، أما البقية فهي مسؤولية وزارة التخطيط التي لم تقم بواجبها منذ 9 نيسان 2003 لحد اليوم رواتب ونفقات وضرر على الموازنة العامة للدولة.

وأشار نشطاء إلى أن العراق الآن خارج مؤشر المعرفة العالمي نتيجة هذا التخبط، وأن الأحزاب السياسية بمختلف مسمياتها دمرت العراق الذي مادام يحكم من قبل هكذا عقول لا تطور ولا تخطيط.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تظاهرات خريجي كليات الهندسة وحملة الشهادات العليا في العراق:

وقال حساب، "@HNfk1xua7vWOXSN"، " كفاءات البلاد يفترشون الأرصفة من أجل حقوقهم".



وأضاف، حساب، "@suraMAhmed1"، " نحن حملة الشهادات العليا المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي منذ عام تقريبا نرجو من سيادتك النظر لمظلوميتنا ومساندتنا وإدراج حقوقنا في الموازنة الحالية راجين تعاونكم معنا".



وتابع حساب، "@g88828"، " العراق الآن خارج مؤشر المعرفة العالمي نتيجة هذا التخبط".

