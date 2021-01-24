الكاظمي: خطة أمنية لمواجهة التحديات.. ونشطاء: التحديات هي رؤوس قيادات الميليشيات وعلى رأسهم المالكي

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأنها هناك خطة أمنية لمواجهة التحديات القادمة في العراق.

وقال نشطاء، إن التحديات هي رؤوس قيادات الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران، وعلى رأسهم نوري المالكي، وهادي العامري، وقيس الخزعلي وغيرهم...

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه، عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، "أجرينا سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، ونعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة".

وأكمل رئيس الوزراء، أن "العراق دولة واحدة ويجب ان تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحد، وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين".

وقال القائد العام للقوات المسلحة إن "القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات".

وأشار نشطاء إلى أن الحلول كالتالي، هي توحيد الجهد الاستخباري وتصبح مؤسسة واحدة ودمج كافة المفاصل الاستخبارية تمتلك قوة التنفيذ.

كذلك توحيد القوات المسلحة تحت مسمى جيش وشرطة وجهاز استخبارات وإلغاء كافة المسميات الأخرى، أيضا تغيير القادة بقادة جدد لم يسبق استلموا مناصب وبالأخص الضباط بعد عام ٢٠٠٣.

وسخر النشطاء من تغييرات الكاظمي الأمنية، قائلين: استبدال قيادي أمني من ميليشيا بدر، بقيادي أمني من ميليشيا بدر، لقيادة مؤسسة أمنية حكومية تتبع لمنظمة بدر وتمسك الملف الأمني.

وأشار النشطاء إلى أن ميليشيا منظمة بدر تأسست في إيران ومرتبطة بإيران، وتتلقى أوامر من إيران وتعمل في العراق.

وأكد النشطاء أنه يجب على الحكومة حل جهاز الأمن الوطني وهيكلة جهاز الاستخبارات وإعادة بنائهما على أساس أناس وطنين لا ينتمون لأي جهة حزبية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@HasanMaki5"، "التحديات هي رؤوس قيادات المليشيات وعلى رأسهم المالكي. لا تعبون نفسكم بغير شغل".



وأضاف، حساب، "@iraq_watani1"، "وهل ترجع الأرواح التي زهقت بهذه التغييرات الأمنية ؟، أو بالأحرى أين كنتم قبل وقوع الانفجار وقتل ألأبرياء؟".



وتابع حساب، "@AB_JA_HA"، "إذا كنتم تريدون الثأر فابدوا بخطوة عاجلة فورية بإعدام قادة الإرهاب الموجودين في السجون العراقية".