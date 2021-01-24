بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 24 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الكاظمي: خطة أمنية لمواجهة التحديات.. ونشطاء: التحديات هي رؤوس قيادات الميليشيات وعلى رأسهم المالكي بعد هجوم "الكاتيوشا" على محيط مطار بغداد.. نشطاء: ميليشيا إيران تصول وتجول في العراق الكاظمي: انفجار بغداد خرق لن نسمح بتكراره.. ونشطاء: الكاظمي وحكومته يتاجرون بدماء الأبرياء ليخدعوا العراقيين العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء الكاظمي: حياة الناس ليست مجاملة.. ونشطاء: فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب برهم صالح: نقف بحزم ضد محاولات مارقة لزعزعة استقرار بلدنا.. ونشطاء: لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.. نشطاء: يوم الظلام في التاريخ الأمريكي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 كانون الثاني 2021 02:21 م

بعد تنصيب بايدن.. الجبهة العراقية : حكومة الكاظمي تواجه "تحدياً كبيراً" اسمه التغلغل الإيراني

Capture
  رأت الجبهة العراقية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي، سيكون امام تحدٍ كبير بعد تسلم جو بايدن السلطة رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال القيادي في الجبهة، أثيل النجيفي،  إنه "بالتأكيد ستكون حكومة الكاظمي راغبة في عقد اتفاقيات جديدة بمختلف المجالات مع ادارة جو بايدن، لكن هل ستكون حكومة الكاظمي قادرة على الالتزام بما تتضمنه الاتفاقات مع الولايات المتحدة؟ هذا هو المهم".
وبين النجيفي انه "رغم تبدل الادارة الامريكية الا ان لا احد يشك بان لكل من الادارتين رؤيتها المختلفة حول تحقيق المصالح لبلدها ولاتوجد من بينهما من هي مستعدة للتفريط بتلك المصالح، فالفرق بين الاثنتين ان ترامب كان يعتقد بان استخدام القوة سيضمن انصياع ايران وحلفائها في العراق، بينما تعتقد ادارة بايدن ان الحوار هو الذي سيضمن هذا الامر".
وأضاف انه "لهذا فان السؤال الذي سيطرح نفسه في هذه المرحلة بعد ان تمكنت ايران وحلفاؤها من اخذ الدور الاقوى في الوضع العراقي: هل سيقبلون التنازل بجزء من هذا الدور للولايات المتحدة ؟ ام انهم ماضون في استبعاد دور الولايات المتحدة بالكامل من المنطقة؟".
وختم القيادي في الجبهة العراقية قوله، "اعتقد ان هذه النقطة هي التحدي الذي سيواجه حكومة مصطفى الكاظمي .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي والمالكي

الكاظمي: خطة أمنية لمواجهة التحديات.. ونشطاء: التحديات هي رؤوس قيادات الميليشيات وعلى رأسهم المالكي 24 كانون الثاني 2021 04:00 م

دولارات

العراق يغرق في ديونه .. يتفاوض على اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي 24 كانون الثاني 2021 03:58 م

بايدن

تاريخ أسود لبايدن في العراق .. فهل يتخلى عن مخطط التقسيم ويقلب مسار بلاد الرافدين؟ 24 كانون الثاني 2021 02:03 م

النفط في العراق

"العراق على شفا الإفلاس".. والسؤال أين ذهبت عوائد بقيمة 42 مليار دولار ومليار برميل من النفط في عام 2020؟! 24 كانون الثاني 2021 02:27 ص

السفارة الامريكية دعم العراق ب20 مليون دولار

لصد إرهاب عصابات إيران.. واشنطن: تخصيص 20 مليون دولار لدعم حكومة الكاظمي في تأمين المنطقة الخضراء 23 كانون الثاني 2021 11:54 م

مجزرة ساحة الطيران بغداد

الكاظمي يترنح.. أنباء قوية عن التراجع عن إقالة ضباط ايران البطاط والبصري وعامر صدام.. والألوسي: المجزرة وراءها جهاز استخباراتي 23 كانون الثاني 2021 11:25 م

خامنئي وارهاب ايران

تهديد خامنئي بقتل الرئيس ترامب يثير ضجة عالمية حول الإرهاب الأسود الموجه من طهران 23 كانون الثاني 2021 10:46 م

مجزرة بغداد

الحرب القذرة.. إيران تورط العراق في حربين ضد عصاباتها في الكاتيوشا وداعش 23 كانون الثاني 2021 08:26 م

التعليقات