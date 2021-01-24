بعد تنصيب بايدن.. الجبهة العراقية : حكومة الكاظمي تواجه "تحدياً كبيراً" اسمه التغلغل الإيراني

رأت الجبهة العراقية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيكون امام تحدٍ كبير بعد تسلم جو بايدن السلطة رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القيادي في الجبهة، أثيل النجيفي، إنه "بالتأكيد ستكون حكومة الكاظمي راغبة في عقد اتفاقيات جديدة بمختلف المجالات مع ادارة جو بايدن، لكن هل ستكون حكومة الكاظمي قادرة على الالتزام بما تتضمنه الاتفاقات مع الولايات المتحدة؟ هذا هو المهم".

وبين النجيفي انه "رغم تبدل الادارة الامريكية الا ان لا احد يشك بان لكل من الادارتين رؤيتها المختلفة حول تحقيق المصالح لبلدها ولاتوجد من بينهما من هي مستعدة للتفريط بتلك المصالح، فالفرق بين الاثنتين ان ترامب كان يعتقد بان استخدام القوة سيضمن انصياع ايران وحلفائها في العراق، بينما تعتقد ادارة بايدن ان الحوار هو الذي سيضمن هذا الامر".

وأضاف انه "لهذا فان السؤال الذي سيطرح نفسه في هذه المرحلة بعد ان تمكنت ايران وحلفاؤها من اخذ الدور الاقوى في الوضع العراقي: هل سيقبلون التنازل بجزء من هذا الدور للولايات المتحدة ؟ ام انهم ماضون في استبعاد دور الولايات المتحدة بالكامل من المنطقة؟".

وختم القيادي في الجبهة العراقية قوله، "اعتقد ان هذه النقطة هي التحدي الذي سيواجه حكومة مصطفى الكاظمي .