مغلفة بالدروع الباليستية تصعق من يلمسها وتطلق الغاز المسيل للدموع .. أبرز مواصفات سيارة الرئيس الأمريكي

أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المواصفات الخاصة لسيارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن ومواصفاتها الخاصة.



تعرف السيارة باسم الوحش أو "The Beast"، وهي من سيارات كاديلاك المصممة خصيصا للرئيس الأمريكي، والتي تبلغ تكلفتها 1.5 مليون دولار.



وتزن السيارة حوالي تسعة أطنان، وتم تصميمها بنوافذ مضادة للرصاص بسمك 5 بوصات، كما تم تغليفها بالدروع الباليستية، وتحتوي على مقصورة مُغلقة مزودة بإمدادات أكسجين وأكياس دم مطابقة لفصيلة دم الرئيس وجهاز لتنظيم ضربات القلب في حالة الطوارئ الطبية.



وإلى جانب ذلك، تحتوي السيارة على هاتف يعمل بالأقمار الصناعية والرموز النووية، فضلا عن ذلك، تم تصنيع هذه السيارة من التيتانيوم والسيراميك واللوحات المقاومة للقنابل التي تغطي الجانب السفلي.



يقُدر وزن الطراز القديم من هذه السيارة الرئاسية، بين 14 ألف إلى 20 ألف رطل، ويتردد أن الطراز الجديد أخف وزنا.



في حالة إمساك أي شخص بمقابض الباب دون إذن، تقوم بتوجيه صدمات بقوة 120 فولت، ويمكن للسيارة أيضا إطلاق الغاز المسيل للدموع وإغراق الطريق بالمسامير أو الزيت.



ومع كل هذه الإمكانيات الهائلة، تعتبر المناورة بهذه السيارة صعبة في بعض الأحيان؛ نظرا لطولها البالغ 18 قدما.



ومن المقرر أن يستبدل بايدن سيارته عند حضور قمة G7 في كورنوال؛ نظرا لضيق الطرق وتعرجها في المقاطعة، ومن المتوقع أن يستخدم سيارة SUV مصفحة أصغر بدلا من تلك السيارة الضخمة.

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