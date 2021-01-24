بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 24 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الكاظمي: خطة أمنية لمواجهة التحديات.. ونشطاء: التحديات هي رؤوس قيادات الميليشيات وعلى رأسهم المالكي بعد هجوم "الكاتيوشا" على محيط مطار بغداد.. نشطاء: ميليشيا إيران تصول وتجول في العراق الكاظمي: انفجار بغداد خرق لن نسمح بتكراره.. ونشطاء: الكاظمي وحكومته يتاجرون بدماء الأبرياء ليخدعوا العراقيين العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء الكاظمي: حياة الناس ليست مجاملة.. ونشطاء: فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب برهم صالح: نقف بحزم ضد محاولات مارقة لزعزعة استقرار بلدنا.. ونشطاء: لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.. نشطاء: يوم الظلام في التاريخ الأمريكي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 كانون الثاني 2021 01:23 م

التخطيط : إرتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي بهذه النسبة

التضخم
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر كانون الاول بنسبة 3.3%، والسنوي بنسبة 3.2%.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء في تقرير له  ان "مؤشر التضخم الشهري لكانون الاول الماضي ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه"، مبينا ان "مؤشر التضخم السنوي هو الاخر ارتفع بنسبة 3.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019".

واضاف ان "الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي".

واشار الجهاز الى ان "مؤشر التضخم الشهري لكانون الاول تركز في ارتفاع قسم التبغ حيث ارتفع ارتفاعا كبيرا بلغ 10% وذلك بسبب ارتفاع اسعار السجائر المستوردة مثل انواع (كلواز، والبن الرفيع الكوري) وغيرها"، مشيرا الى ان "قسم الصحة سجل ارتفاعا ايضا بلغ 8.8% في معدل التغيير الشهري، اضافة الى ارتفاع قسم الترفيه والثقافة بنسبة 7.5% وارتفاع قسم النقل بنسبة 7.2%".

وتابع ان "قسم السلع والخدمات شهد ارتفاعا ايضا بنسبة 4.9% نتيجة ارتفاع اسعار الذهب كما ارتفع قسم التجهيزات المنزلية والصيانة بنسبة 3.7%، وارتفع قسم الاتصال بنسبة 3% بسبب ارتفاع اسعار الهواتف"، لافتا الى ان" قسم الاغذية والمشروبات الكحولية شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 0.5%، نتيجة ارتفاع الخبز والحبوب بنسبة 0.9% وارتفاع اللحوم بنسبة 2.1% وارتفاع الاسماك بنسبة 2.25 % وارتفاع اللبن والجبن والبيض بنسبة7.2 %".

وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحلبوسي

وفد نيابي عراقي برئاسة الحلبوسي يزور الكويت غداً 24 كانون الثاني 2021 01:43 م

رواتب

المالية النيابية : لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لهذا العام 24 كانون الثاني 2021 10:50 ص

مازن الفيلي

الاقتصاد النيابية: الصيغة النهائية للموازنة لم تسلم لرئاسة البرلمان حتى الآن 24 كانون الثاني 2021 10:48 ص

الحلبوسي

الحلبوسي يصدر قرارا للتأكد من الحالة الصحية لرئيس هيئة الاعلام 24 كانون الثاني 2021 10:46 ص

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية: العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار 24 كانون الثاني 2021 10:43 ص

نيجيرفان بارزاني

الجيل الجديد يطالب باستضافة بارزاني في برلمان الإقليم لكشف تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي 24 كانون الثاني 2021 10:41 ص

جاسم الحلفي

الحلفي: الحكومة ذهبت أبعد من المهام المكلفة بها ووجهت اقتصاد العراق للمجهول 24 كانون الثاني 2021 10:25 ص

المنطقة الخضراء

الولايات المتحدة تخصص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الخضراء 24 كانون الثاني 2021 10:23 ص

التعليقات