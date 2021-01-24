الحلبوسي يصدر قرارا للتأكد من الحالة الصحية لرئيس هيئة الاعلام

أصدر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قرارا للتأكد من الحالة الصحية لرئيس هيئة الإعلام، مؤكدا أن الحكومة ومؤسساتها تتحمل مسؤولية أي وثيقة تصدر بحق شخص تجري مساءلته أمام مجلس النواب.



وقال الحلبوسي في بيان ، إنه "أصدر توجيها إلى وزارة الصحة يقضي بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة إصابة رئيس هيئة الإعلام علي الخويلدي بفايروس كورونا من عدمه".



وأضاف، "سيتم تحديد موعد لإكمال الاستجواب بحضوره أو غيابيا، وسيتم إبلاغ الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية لفحصه خلال هذا الأسبوع."



وأكد الحلبوسي، "سيتم التأكد من صحة صدور الوثيقة التي وردت من الهيئة، والتي تشير إلى الفحص الطبي بحق المستجوَب (الخويلدي)، ويتم إعلام المستجوِب النائب علاء الربيعي والنواب بالإجراءات خلال 48 ساعة".



وكان مجلس النواب باشر امس، باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، بخصوص شبهات فساد وفشل وتمديد عقد شركات الاتصال.

