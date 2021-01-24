بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 24 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
بعد هجوم "الكاتيوشا" على محيط مطار بغداد.. نشطاء: ميليشيا إيران تصول وتجول في العراق الكاظمي: انفجار بغداد خرق لن نسمح بتكراره.. ونشطاء: الكاظمي وحكومته يتاجرون بدماء الأبرياء ليخدعوا العراقيين العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء الكاظمي: حياة الناس ليست مجاملة.. ونشطاء: فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب برهم صالح: نقف بحزم ضد محاولات مارقة لزعزعة استقرار بلدنا.. ونشطاء: لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.. نشطاء: يوم الظلام في التاريخ الأمريكي يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 كانون الثاني 2021 10:46 ص

الحلبوسي يصدر قرارا للتأكد من الحالة الصحية لرئيس هيئة الاعلام

الحلبوسي
أصدر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قرارا للتأكد من الحالة الصحية لرئيس هيئة الإعلام، مؤكدا أن الحكومة ومؤسساتها تتحمل مسؤولية أي وثيقة تصدر بحق شخص تجري مساءلته أمام مجلس النواب.

وقال الحلبوسي في بيان ، إنه "أصدر توجيها إلى وزارة الصحة يقضي بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة إصابة رئيس هيئة الإعلام علي الخويلدي بفايروس كورونا من عدمه".

وأضاف، "سيتم تحديد موعد لإكمال الاستجواب بحضوره أو غيابيا، وسيتم إبلاغ الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية لفحصه خلال هذا الأسبوع."

وأكد الحلبوسي، "سيتم التأكد من صحة صدور الوثيقة التي وردت من الهيئة، والتي تشير إلى الفحص الطبي بحق المستجوَب (الخويلدي)، ويتم إعلام المستجوِب النائب علاء الربيعي والنواب بالإجراءات خلال 48 ساعة". 

وكان مجلس النواب باشر  امس، باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، بخصوص شبهات فساد وفشل وتمديد عقد شركات الاتصال. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
رواتب

المالية النيابية : لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لهذا العام 24 كانون الثاني 2021 10:50 ص

مازن الفيلي

الاقتصاد النيابية: الصيغة النهائية للموازنة لم تسلم لرئاسة البرلمان حتى الآن 24 كانون الثاني 2021 10:48 ص

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية: العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار 24 كانون الثاني 2021 10:43 ص

نيجيرفان بارزاني

الجيل الجديد يطالب باستضافة بارزاني في برلمان الإقليم لكشف تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي 24 كانون الثاني 2021 10:41 ص

جاسم الحلفي

الحلفي: الحكومة ذهبت أبعد من المهام المكلفة بها ووجهت اقتصاد العراق للمجهول 24 كانون الثاني 2021 10:25 ص

المنطقة الخضراء

الولايات المتحدة تخصص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الخضراء 24 كانون الثاني 2021 10:23 ص

وزير الخارجية

وزير الخارجية: سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي 24 كانون الثاني 2021 10:21 ص

ثامر ذبيان

نائب: الكاظمي يقود حربا لتجويع الشعب العراقي 24 كانون الثاني 2021 10:19 ص

التعليقات