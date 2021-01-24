الحلفي: الحكومة ذهبت أبعد من المهام المكلفة بها ووجهت اقتصاد العراق للمجهول

أكد النائب السابق جاسم الحلفي، ان حكومة الكاظمي ذهبت ابعد من مهامها المكلفة بها، مبينا ان القروض التي تقدمت بها ستذهب باقتصاد العراق الى المجهول.



قال الحلفي ان “حكومة الكاظمي كلفت بمهمة اجراء الانتخابات المبكرة وتامين الاجواء لها وحمايتها من التزوير ولم تكلف باي مهام اخرى والتي هي من اختصاص الحكومات المنتخبة التي ستاتي بعد الانتخابات.

اضاف ان “الحكومة ذهبت الى ابعد من اختصاصها ومن بينها القروض واغراق العراق بها والنفقات غير القانونية بموازنة 2021″، لافتا الى ان “القروض ستذهب بالعراق الى المجهول.

وتابع ان “نفس القوى التي اصرت على تولي الكاظمي ورشحته للمنصب تطالب اليوم بإقالته مما يثير العديد من الاستفهامات”.