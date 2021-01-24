وزير الخارجية: سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين ، أنه سيطلب من الإدارة الامريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي.



وقال بيان لوزارة الخارجية ان " حسين وخلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الستراتيجية بعنوان (السياسة الخارجيّة-الفرص والتحديات) اشار الى انه " سيطلب من الإدارة الامريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم، وبحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بتواجد القوات الأمريكية في العراق".