نائب: الكاظمي يقود حربا لتجويع الشعب العراقي

أكد النائب ثامر ذيبان أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقود حربا لتجويع الشعب العراقي من خلال قرارات قادت العراق خلال فترة قصيرة إلى أزمة اقتصادية صعبه.



وقال ذيبان في بيان " أن حكومة الكاظمي انتهجت سياسة التقشف والتجويع والفقر خلال فترة وجيزة وان وزير مالية الكاظمي لا يمتلك اية رؤية اقتصادية وسيعرض البلاد لازمة اقتصادية غير مسبوقة .



وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية لديها ملاحظات كثيرة حول أداء الحكومة الحالية لاسيما مشروع قانون الموازنة الذي ورد من الحكومة لافتا إلى أن أغلب فقرات الموازنة تحتاج إلى مراجعة كبيرة.