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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 كانون الثاني 2021 10:17 ص

المسعودي ينتقد تغييرات الكاظمي الأمنية ويؤكد أنها مجرد عملية تدوير

الكاظمي
انتقد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , التغييرات الأمنية التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمناصب الأمنية مؤخرا , عادا تلك التغييرات مجرد تدوير سوف لن تقدم ولا تؤخر لكون الوجوه ليست بالجديدة وانما هي جزء من  قيادات العملية الأمنية الفاشلة للسنوات السابقة .

وقال المسعودي ان ” ماجرى من تغييرات للمناصب الأمنية مؤخرا من قبل القائد العام للقوات المسلحة لايقدم ولا يؤخر وانها مجرد تدوير للوجوه”، مبينا أن “الشخصيات الأمنية الجديدة هي ذاتها كانت جزءا من القيادات الأمنية الفاشلة عبر سنوات مضت وهي أيضا جزءا من الخلل الأمني المستمروقد ساهمت سابقا في ضعف الأداء الأمني ” .
وأضاف ان ” الجهد الأمني مازل وسيبقى مشتتا ومبعثرا وان التغيرات سوف لن تحل المشكلة والخلل الأمني سيبقى كما هو عليه , إضافة الى ان الواقع الأمني مازال خاضعا لعوامل داخلية وخارجية ” , مطالبا ” بوحدة القرار الأمني وإعادة شاملة للخطط الأمنية وترك الخطط التقليدية في حفظ الامن في بغداد والمحافظات وتطوير الجهد الاستخباري وفق التطورات الحديثة والتكنلوجيا العالية
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