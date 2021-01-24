مقتل 11 عنصرا من ميليشيا الحشد الطائفي بينهم آمر فوج وإصابة 8 آخرين بهجوم لداعش الإرهابي بصلاح الدين

أعلنت هيئة ميليشيا الحشد مقتل 11 عنصرا من الحشد بينهم امر فوج واصابة 8 اخرين بهجوم لداعش بصلاح الدين
وقالت في بيان ان 11 عنصرا من الحشد قتلوا بينهم آمر الفوج الثالث باللواء 22 حسين سعيدان گاطع (ابو علياء الحسيناوي) ومعاون آمر الفوج السادس واصيب ثمانية اخرون بهجوم لداعش بجزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين.
وقالت في بيان ان 11 عنصرا من الحشد قتلوا بينهم آمر الفوج الثالث باللواء 22 حسين سعيدان گاطع (ابو علياء الحسيناوي) ومعاون آمر الفوج السادس واصيب ثمانية اخرون بهجوم لداعش بجزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين.