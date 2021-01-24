الهجرة تكشف حقيقة إعادة النازحين قسريا .. و تدعو لإبعاد الملف عن الدعايات الانتخابية

نفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، وجود عودة قسرية للنازحين الى مناطقهم الاصلية، داعية الى عدم استخدام الملف انتخابيا.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري ، إن “عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية كانت برغبته مومن يرفض العودة منهم لا يزال موجودا في المخيمات”.

واكد ان “الوزارة نفذت الخطوات كما وردت في البرنامج الحكومي بعد دراسة ورؤية كاملة ومسح ميداني واستطلاع اراء النازحين بالعودة من عدمها”، مبينا ان “الهجرة نجحت بمتابعة شؤون العائدين الى مناطقهم ومراعاة ظروفهم ودعمه”.

واوضح وكيل الوزارة، انه “ليس هناك عودة عكسية للنازحين، اذ ان بعضهم لا يملك بيتا حتى قبل النزوح”، لافتا الى ان “الوزارة فكرت بإعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية كي لا يستغل هذا الملف قبيل الانتخابات”.

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