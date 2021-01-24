عاجل.. رئاسة البرلمان: نسعى لتوفير تخصيصات لرواتب الموظفين والعقود والأجراء والمحاضرين Copy أخبار متعلقة الوائلي: البرلمان خصص 60 مليار دينار لتأمين تخصيصات الانتخابات التخطيط: رواتب الموظفين مؤمنة في موازنة العام المقبل سلّم جديد لرواتب الموظفين مع تخفيض للدرجات العليا والمناصب الخاصة يونادم كنا: من غير المعقول أن تستمر الحكومة بتأخير الرواتب بسبب ممارسة عمليات ابتزاز مراقبون: أزمة الرواتب تعود من جديد..وحكومة الكاظمي في ورطة برلمانيون وخبراء اقتصاد يوجهون انتقادات حادة لحكومة الكاظمي بتسيير الأمور بشكل شهري