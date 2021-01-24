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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 كانون الثاني 2021 09:25 ص

تقويم جوجل يعمل بدون إنترنت لمستخدمى Google Workspace

جوجل
تمتلك جوجل مجموعة كبيرة من التطبيقات والخدمات، بعضها مقصور على فئة معينة من الناس، بينما العديد منها شائع لكافة المستخدمين.
الشيء الوحيد المشترك بين معظم هؤلاء هو الحاجة إلى الإنترنت للوصول إلى هذه الخدمات، ومع ذلك، قد لا يكون الاتصال بالإنترنت دائماً متاحاً أو مستقراً، لذلك قامت جوجل بجعل أحد تطبيقاتها الرئيسية متوفراً في حال عدم الاتصال، وفقاً لموقع SLASH GEAR.
وتقدم العديد من التقاويم الحديثة وظائف متعددة، مثل تقويم Google، الذي كان يتطلب اتصالاً بالإنترنت عند استخدامه، ولحسن الحظ، لن يكون هذا هو الحال مع الميزة الجديدة، شريطة استخدام تقويم جوجل على “جوجل كروم لسطح المكتب”.
وللأسف، لن تكون هذه الميزة متاحة إلّا لعملاء Google Workspace، لذلك يتوجب على المستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية عادية الاتصال بالإنترنت لعرض الأحداث والمواعيد الخاصة بهم، وفقاً للموقع نفسه
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