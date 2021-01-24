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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 كانون الثاني 2021 09:23 ص

إيطاليا تسجل 13331 إصابة و488 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إيطاليا
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيلها 13331 إصابة و488 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13331 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2455185.
ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا استقرارا نسبيا حيث سبق أن بلغ يوم 20 يناير 13571 حالة، وفي 21 يناير 14078، وفي 22 يناير 13633.
وأضافت الوزارة أنها رصدت 488 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 85162 حالة.
ويأتي ذلك بعد أن كان عدد الوفيات الجديدة بـ”كوفيد-19 يوم 20 يناير عند مستوى 524 حالة، وفي 21 يناير 521، وفي 22 يناير 472.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى نقطة 1871189 شخصا بعد رصد 16062 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.
وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد
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