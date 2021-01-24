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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 كانون الثاني 2021 09:20 ص

العبادي يستقبل السوداني والزرفي والمسعودي ويبحث معهم الأوضاع في البلد

العبادي
استقبل الدكتور حيدر العبادي في مكتبه ، عددا من اعضاء مجلس النواب ، كلا على انفراد ، للتباحث بالاوضاع العامة التي يشهدها البلد .
حيث استقبل ، عضو مجلس النواب السيد محمد شياع السوداني ، وبحث معه التحديات التي يشهدها البلد وكيفية الخروج منها ، اضافة الى ملف الانتخابات المبكرة ، واهمية توفير مستلزمات انجاحها.
كما استقبل الدكتور العبادي ، عضو مجلس النواب السيد عدنان الزرفي ، وبحث معه الموازنة المالية والتصويت عليها في مجلس النواب ، اضافة الى اكمال مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة ، والمراقبة الدولية عليها ، وضرورة تشجيع المواطنين للذهاب الى صناديق الانتخاب للادلاء باصواتهم للوصول الى التغيير المنشود .
كما استقبل الدكتور العبادي ، عضو مجلس النواب السيد حسن المسعودي نائب رئيس لجنة التعليم النيابية ، وجرى بحث الواقع التعليمي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للسير بالعملية التعليمية وسط التحديات الصحية التي يواجهها البلد والعالم ووضع الضوابط التي تحافظ على رصانتها وعلى ابناءنا من الطلبة.
واكد الدكتور العبادي خلال اللقاءات ” ان الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلد تتطلب تخطيطا واستراتيجية واضحة امنيا واقتصاديا وسياسيا لتحقيق المنجز الذي يعيد البلد للطريق الصحيح .
واضاف ” ان التراجع الذي تشهده بعض الملفات والقطاعات ، سيؤثر سلبا على البلد والمواطن ويجب ايجاد الحلول السريعة له ، مشيرا الى اهمية تكامل العمل التنفيذي والتشريعي والقطاعات الاجتماعية الاخرى لوقف اي تداعيات سلبية على البلد والانطلاق مجددا لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا .
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