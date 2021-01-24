"العراق على شفا الإفلاس".. والسؤال أين ذهبت عوائد بقيمة 42 مليار دولار ومليار برميل من النفط في عام 2020؟!

الخبراء: رغم انخفاض أسعار النفط إلا أن إيرادات النفط كانت ضخمة ولا أحد يعلم أين ذهب هذا المبلغ كله؟؟



بالرغم من انخفاض أسعار النفط طيلة عام 2020 الا ان صادرات النفط العراقي حققت إيرادات وصلت إلى نحو 42 مليار دولار وهو رقم ضخم لا يمكن التقليل منه في عام الأزمة.

والسؤال أين ذهبت كل هذه المليارات؟ لأنه حتى بفرض تخصيصها للاجور فقط، فإنها كانت ضخمة ولا يمكن ان يصل الحال الى حد الافلاس كما هو الوضع في العراق. وكانت وزارة النفط، أعلنت أن صادرات البلاد النفطية خلال العام الماضي بلغت أكثر من مليار برميل. وقالت شركة تسويق النفط /سومو/ في إحصائية رسمية، إن "مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل".

واضافت أن "الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأميركية"، مشيرة إلى أن "الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41 ملياراً و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهرياً". واوضحت الشركة، أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 38 دولاراً و86 سنتا للبرميل".

على الصعيد الاخر، كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي ان العراق مر العام الماضي باسوأ نسبة انكماش منذ عام 2003 حيث بلغت 11.2 بالمائة حيث تعاملت البلاد مع صدمتين مزدوجتين تمثلت في انخفاض اسعار النفط وانتشار فايروس كورونا ، لكن وعلى الرغم من ذلك فان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 1.6٪ هذا العام ، والناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.1٪ .

ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية عن كبير الاقتصاديين في المعهد جاربيس إراديان قوله إن عاملي انخفاض الاسعار وانتشار الوباء إلى جانب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد ، أدى إلى تضخم عجز الميزانية إلى 15.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، وانخفاض حاد في احتياطياته الرسمية”.

واضاف أن ومع ذلك فان هناك انتعاشا طفيفا في أسعار النفط كما ان الخفض الأخير لقيمة الدينار العراقي قد يضعان مالية البلاد على أساس أكثر استدامة”.

وبحسب تقرير معهد التمويل فان ” هناك توقع بان يتقلص العجز من 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 8 بالمائة في عام 2021 إذا كان متوسط أسعار النفط 47 دولارًا للبرميل وأقل من 1 في المائة إذا كان متوسط أسعار النفط 57 دولارًا للبرميل في عام 2021″.

وأوضح أن من دلائل تحسن الاقتصاد هو زيادة نسبة الانفاق الى 10 بالمائة في عام 2021 ، مدفوعًا بتعافي الإنفاق الرأسمالي ، الذي انخفض بمقدار النصف في عام 2020″، مشيرا الى أن ” هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار العام لإصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب وتعزيز توفير الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك قطاع الكهرباء.

وكشف التقرير ان الانفاق الحالي بحاجة الى اعادة توجيه نحو القطاعات المستهدفة مثل الصحة ، وبدرجة أقل على الأجور والمعاشات التقاعدية، والتي تمثل 65٪ من إجمالي الإنفاق، مبينا أنه ” في سياق أسعار النفط المنخفضة التي طال أمدها ، إذا ظل الإنفاق على الأجور والمعاشات مرتفعا ، فسيظل العجز المالي كبيرا ولن تكون الحكومة قادرة على تخصيص موارد إضافية ضرورية للإنفاق على البنية التحتية والصحة.

وجاء في التقرير أن الفساد المستشري ، وضعف الإطار التنظيمي ، وبيئة الأعمال السيئة لا تزال تعوق تنمية القطاع الخاص ، وخلق فرص العمل ، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما جاء تصنيف العراق غير المواتي بنفس القدر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي حيث حل العراق بالمرتبة 171 من اصل 190 دولة وهو يمثل أيضًا مشكلة ويعكس صعوبات كبيرة للشركات للحصول على الائتمان والوصول إلى الكهرباء والتجارة وحماية حقوقهم في المحكمة.

وبالعودة للمبلغ الضخم الذي دخل الخزانة العراقية، رغم الأزمة يتضح أنه كان ضخما بالفعل لكن هناك فساد مروع وحكومات غير أمينة سواء عادل عبد المهدي أو حكومة الكاظمي التي جاءت في مايو الماضي.

أ.ي