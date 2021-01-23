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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 كانون الثاني 2021 11:54 م

لصد إرهاب عصابات إيران.. واشنطن: تخصيص 20 مليون دولار لدعم حكومة الكاظمي في تأمين المنطقة الخضراء

السفارة الامريكية دعم العراق ب20 مليون دولار

مراقبون: تقديم دعم ال20 مليون دولار يأتي بعد تقديم 30 سيارة مدرعة للجيش ديسمبر الماضي

بما يؤكد من جديد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوانى عن دعم العراق في مختلف الظروف الصعبة. سواء عبر قوات التحالف الدولي والقوات الامريكية صاحبة الدور الرئيسي الموجودة فيها، بهدف حماية العراق والتصدي لجموح عصابات إيران.
أعلنت السفارة الأميركية في بغداد عن تخصيص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الخضراء.
وقالت السفارة في بيان، إن الدعم يشمل "تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الخضراء ووضع خطط لبوابات جديدة. 


ووفقا للبيان قدم العميد جون تايكرت كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية.
وأضاف البيان، أن هذا التسليم يمثل إنجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حاليا لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".
وفي ديسمبر2020 الماضي قالت السفارة الأميركية لدى بغداد إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن البلاد. وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة قدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الخضراء بالعاصمة والتي يقع فيها مقر السفارة.
وقالت السفارة إنها قدمت المركبات لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.


ولطالما تعرضت المنطقة الدولية المعروفة باسم "المنطقة الخضراء" لهجمات بالصواريخ التي تطلقها الميليشيات.
وكان الهجوم الإرهابي بصواريخ الكاتيوشا، على محيط مطار بغداد، اليوم السبت، قد اعاد التذكير بخطر تلك الخلايا الايرانية الكامن في العراق، في تحدٍّ لسلطة الدولة وسيادتها وإمساكها بقرارها الأمني.
والمثير أن الهجوم جاء في ظل استنفار أمني مفترض أنه كثف منذ يومين إثر الهجوم الانتحاري الذي أدمى العاصمة موقعا 32 قتيلا، كما أتى رغم تأكيدات متكررة من قبل كافة الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية بأن أمن بغداد لا سيما المنطقة الخضراء ومرافقها الحيوية خط أحمر.
ويرى خبراء، أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدفع ال20 مليون دولار لتأمين المننطقة الخضراء وقبلها تقديم 30 سيارة مدرعة لقوات الجيش محاولات مستمرة لتعزيز الأمن في العراق في وجه عصابات داعش وايران.
أ.ي

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