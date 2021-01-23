الكاظمي يترنح.. أنباء قوية عن التراجع عن إقالة ضباط ايران البطاط والبصري وعامر صدام.. والألوسي: المجزرة وراءها جهاز استخباراتي

مصادر: التراجع عن تعيين شاكر جودت قائدا للشرطة الاتحادية ومراقبون: الكاظمي يخسر بسبب ضعفه واهتراء قراراته



في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متعددة، إلغاء أمر تعيين الفريق رائد شاكر جودت بمنصب قائد الشرطة الاتحادية. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءا قوية عن تراجع الكاظمي في قراراته التي اتخذها بإقالة 5 قيادات أمنية كبيرة بعد وقوع مجزرة ساحة الطيران في بغداد.

وقالت المصادر، إن هناك تراجعا عن القرارات، بعد ضغوط ايران وعصاباتها عن إقالة رجالاتها في المواقع الأمنية الحساسة وبالتحديد البطاط وأبو علي البصري وعامر صدام.

فيما قال السياسي المستقل البارز، مثال الألوسي أن مجزرة ساحة الطيران في بغداد وراءها جهاز استخباراتي – ونحن لا نستبعد ايران- لأنها صاحبة المصلحة الأولى في هذه السيولة الأمنية.



وكان قد أفاد مصدر مطلع، بإلغاء أمر تعيين الفريق رائد شاكر جودت بمنصب قائد الشرطة الاتحادية. وأبلغ المصدر؛ وفق ما نشرت مواقع عدة، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تراجع عن تعيين الفريق رائد شاكر جودت بمنصب قائد الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية.

وأقال الكاظمي، خمسة قادة أمن بارزين من مناصبهم، الخميس، على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج الذي خلف 32 ضحية و110 جرحى وسط بغداد، وفق أرقام وزارة الصحة.

وشملت الإقالات وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري)، وقائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، ومدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد.



وشددت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على ان الكاظمي عدل عن قرارات إعفاء ثلاثة من هؤلاء القادة وهم: أبو علي البصري والبطاط وعامر صدام ومعروف ان هؤلاء بالتحديد رجالات ايران.

وقال السياسي المستقل مثال الألوسي، إنه لا علاقة للقادة الأمنيين بتفجير ساحة الطيران لأن المشكلة سياسية وطائفية، والمعنى أن التفجير مقصود ومتعمد عبر أيدي إجرامية.

وتابع أنه كان على الكاظمي، الاجتماع بالرئاسات والكتل السياسية وليس القادة الأمنيين! مضيفا: قرار واجهزة مخابراتية تقف خلف الهجوم الإرهابي في ساحة الطيران.

من جانبه دعا مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التابع لميليشيا بدر الإرهابية، إلى أهمية إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية.

وقال الأعرجي، إنه من الطبيعي أن تُجرى سلسلة من التغييرات في المواقع الأمنية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" على تليغرام.

من جهته شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على أنه "لا بد من وضع حد للتقاطعات بين الأجهزة الأمنية الاستخبارية والعمل على إنتاج استراتيجية أمنية بعيداً عن الطريقة النمطية". واعتبر أن "السيطرات لا تصنع أمناً للشعب بقدر ما تسببه من إعاقة وهدر للوقت واستنزاف للقدرات البشرية للقوات الأمنية.

ويرى خبراء، أنه لو صحت أنباء تراجع الكاظمي عن تغيير هذه القيادات الأمنية المعروفة بارتباطاتها بإيران يكون قد خسر كثيرا ليس فقط من دوره ولكن من جدية قرارته، فيما بعد وذهب العراق للهاوية.

أ.ي