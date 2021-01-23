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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 كانون الثاني 2021 10:46 م

تهديد خامنئي بقتل الرئيس ترامب يثير ضجة عالمية حول الإرهاب الأسود الموجه من طهران

خامنئي وارهاب ايران

خبراء: خامنئي أفلت عياره ولابد من "تقييد نشاطات" ميليشياته

بعد ساعات من قيام موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بحجم حساب تابع للمرشد خامنئي، بعد تهديده بقتل الرئيس ترامب. تصاعد الغضب عالميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه التهديد السافر الذي وجه خامنئي. والذي يكشف انه ليس لرئيس دولة ايديولوجية ولكنه رئيس كيان ارهابي وميليشياته خطر على العالم.
 وبعد تهديد خامنئي في تغريدة، بالثأر لمقتل الارهابي قائد فيلق القدس قاسم سليماني من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال مجلس الأمن القومي الأميركي، إن تهديدات مرشد إيران استفزازية وغير مقبولة.


إلى ذلك، أكد مجلس الأمن القومي الأميركي مواصلة العمل مع الأصدقاء والشركاء للتصدي لنفوذ إيران الخبيث.
وكان موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، علق حسابا مرتبطا بالمرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشر صورة لاعب غولف يشبه ترمب تستهدفه طائرة مسيرة، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بطائرة أميركية مسيرة.
وحمل المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر كانون الأول قال فيها إن "الثأر حتمي"، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني في الهجوم بحرم مطار بغداد.
من جهتها، أوضحت شركة تويتر أنها لم تعلق الحساب الشخصي لخامنئي. وذكرت متحدثة باسم الشركة أن موقع التواصل الاجتماعي علق حساب (خامنئي_سايت) المرتبط بخامنئي لانتهاكه سياسة تويتر المتعلقة بالتلاعب والرسائل غير المرغوب بها، وخاصة ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة.


وكتب خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر، يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب، دون أن يذكر ترامب الذي أمر بالضربة.
كما حذف موقع تويتر، هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى "تلويث دول أخرى". وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.
يشار إلى أن موقع تويتر محجوب رسميا في إيران، على الرغم من أن العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لديهم حسابات موثقة عليه.
في سياق التلاعب، اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن إيران يمكن أن تدخل في "مفاوضات شاملة" مع الولايات المتحدة لحل القضايا الخلافية التي لا تقتصر على الاتفاق النووي.


وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، السبت، إنه يمكن إجراء "مفاوضات شاملة" مع الإدارة الأميركية لحل الخلافات العالقة حول قضايا النفط وأمن الخليج والسلام في أفغانستان.
وأردف جواد ظريف، هذا رأيي الشخصي وليس رأي النظام، مضيفا نحتاج لرسم شكل العلاقة النهائية مع الولايات المتحدة".
كما اعتبر ظريف، أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي أضاع فرصة إعادة العلاقات.
وقال خبراء، إن ارهاب خامنئي عبر التهديد بالقتل، لا يتطابق أبدا ولا يُقبل مع التلون والتلاعب للعودة للاتفاق النووي.
 وشددوا أن أيدي ايران التي تقتل وتدمر لا يمكن أبدا ان تكون صادقة في اتفاق نووي أخرق، ثبت للعالم كله أنه لم يمنع طهران الإرهابية من تطوير أسلحتها.
أ.ي

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