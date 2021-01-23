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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 كانون الثاني 2021 08:26 م

الحرب القذرة.. إيران تورط العراق في حربين ضد عصاباتها في الكاتيوشا وداعش

مجزرة بغداد

مراقبون: طهران تمارس سياسة الضغط الأقصى عن طريق العراق لإجبار بايدن على التحرك نحوها

قال مراقبون إنه في الوقت الذي كان فيه العراق، يلملم جراحه في مجزرة ساحة الطيران في بغداد. اذا بصواريخ الكاتيوشا الارهابية تطل من جديد لتطلق على محيط مطار بغداد.
 وقالوا ان التزامن بن تحركات داعش الارهابي، وتحركات خلايا الكاتيوشا يؤكد أن الجهة واحدة وهى ايران والهدف ممارسة الضغط الأقصى عبر العراق للفت أنظار بايدن وإجباره على التحرك نحوها خصوصا وأن لديه الاستعداد. 


ويواجه مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، وبسبب مهادنته للعصابات الايرانية منذ البداية، تحديات أمنية على واجهتين لفرض سيطرة حكومته على الوضع، الأولى ضد إيران والميليشيات التابعة لها في العراق، والثانية ضد تنظيم داعش الارهابي والذي عاود الظهور.
وعقب انتهائه من اجتماع طارئ مع مجلس الأمن الوطني، أعلن الكاظمي أن الرد على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا ومزلزلا وسيرى قادة الظلام الداعشي أي رجال يواجهون.
وكتب رئيس الوزراء عبر حسابه في تويتر، أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الإرهاب التكفيري الداعشي، مشيرا إلى أن إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدون الإرهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لا نظير لها.
 وعلق مراقبون، وفق تقرير جريدة "العرب"، إن الكاظمي مطالب أمام الشارع بضبط الملف الأمني، ومنع أيّ خروقات متوقعة قبل حدوثها، في حال أراد نيل ثقة العراقيين، لكنه مسؤول أيضا عن منع الجماعات العراقية الموالية لإيران من استغلال هجوم داعش لتنفيذ عمليات انتقامية في المناطق السنية.


وشددوا على ان هجوم ساحة الطيران، فرصة للكاظمي، للقضاء على بؤر الفساد المتجذرة في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتقليص مساحة التأثير الإيراني عليهما، فيما يتوقع مراقبون أن تواجه هذه الخطة ممانعة إيرانية شرسة، قد تصل حد العبث في ملف الأمن العراقي.
وأقال الكاظمي، الفريق الركن عامر صدام، وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات من منصبه، وكلف الفريق أحمد أبورغيف بدلا منه. ويعد أبورغيف من أقرب كبار الضباط لرئيس الوزراء، إذ سبق أن كلفه برئاسة لجنة خاصة لمطاردة المسؤولين الفاسدين واعتقالهم. 


وشدد الكاظمي ضربة موجعة للنفوذ الإيراني في العراق، من خلال الإطاحة بالفريق الركن جعفر البطاط، قائد الشرطة الاتحادية، وإبعاد أبوعلي البصري عن “خلية الصقور” ذات المهام الاستخبارية الخاصة. والبطاط والبصري هما من الشخصيات المعروفة بصلاتها الوثيقة مع إيران، ويشغلان منذ أعوام مناصب حساسة ضمن هياكل أجهزة الأمن.
وشنت وسائل الإعلام الموالية لإيران هجوما واسعا على الكاظمي، متهمة إياه باستغلال هجوم الطيران لتصفية حساباته مع المؤسسة الأمنية. واشتملت التغييرات التي أجراها الكاظمي على إقالة اللواء باسم مجيد، مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد من منصبه، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم، قائدا لعمليات بغداد، وإقالة عبدالكريم عبد فاضل، مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
يأتي هذا فيما أعاد هجوم الصواريخ، على محيط مطار بغداد، التذكير بخطر تلك خلايا  الكاتيوشا الكامن في العراق، في تحدٍّ لسلطة الدولة وسيادتها وإمساكها بقرارها الأمني. وأتى هذا الهجوم في ظل استنفار أمني مفترض أنه كثف منذ يومين إثر الهجوم الانتحاري الذي أدمى العاصمة موقعا 32 قتيلا، كما أتى رغم تأكيدات متكررة من قبل كافة الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية بأن أمن بغداد لا سيما المنطقة الخضراء ومرافقها الحيوية خط أحمر.
وكان قد كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، في مقابلة مع  قناة "العربية" عن إحباط مخطط لاستهداف عدد من المقار الحيوية في بغداد، مضيفاً أن العمل جارٍ على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء. وقال نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد، كاشفاً عن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأميركية.
وقال خبراء، إن طهران تنتقم وتبعث برسائل للإدارة الأمريكية الجديدة في وجود بايدن، والمعني أنها ستحول العراق لبحور دم اذا لم يتجاوبوا معها ويرفعون العقوبات.
فالعراق اليوم أصبح ساحة لتصفية حسابات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما لم تكن تجرؤ على فعله وقت الرئيس ترامب بمثل هذه الوحشية.
ا.ي

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