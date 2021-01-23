بعد هجوم "الكاتيوشا" على محيط مطار بغداد.. نشطاء: ميليشيا إيران تصول وتجول في العراق

أكد نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق، تصول وتجول كيفما تشاء في البلاد، ولا يقف أحدا أمامها على الإطلاق.

يأتي ذلك بعدما تعرض محيط مطار بغداد لهجوم صاروخي، والذي تصدى لذلك الهجوم هي منظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري التابعة للجيش الأميركي تصدت له.

وقاعدة فكتوري تقع قرب مطار بغداد وتقدم دعماً جوياً ومساعدة عسكرية.

وقد انطلقت عملية أمنية واسعة للبحث عن منصة إطلاق الصواريخ، وأن الهجوم الصاروخي كان يستهدف القوات الأميركية قرب مطار بغداد.

ويعتبر هذا الاستهداف للقواعد الأميركية في العراق الأول في عهد الرئيس جو بايدن.

يأتي ذلك بعد قُتل 32 شخصاً وإصابة 110 آخرون في تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد الخميس تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي كما يدعي دائما، وأوقعا أكبر عدد من الضحايا في العاصمة بغداد منذ ثلاث سنوات.

وتساءل نشطاء، ألا يوجد في العراق جيش يحمي الوطن من هؤلاء الميليشيات الإيرانية وقادتها نوري المالكي والخزعلي والعامري والفياض؟، هؤلاء يجب القبض عليهم ومحاكمتهم.

وقال نشطاء، إن التزوير الانتخابي الكبير للولايات المتحدة يعرض السلام في الشرق الأوسط للخطر، حيث يتواطأ الديمقراطيون علنًا مع الإرهابيين في الشرق الأوسط ، والهدف الرئيسي لجو بايدن هو الحرب ونهاية السلام في جميع أنحاء العالم.

وأكد نشطاء، أن الحل الأمثل لاستقرار العراق هو اعتقال نوري المالكي، ومقتدى الصدر، وهادي العامري وجميع السياسيين الفاسدين المواليين لإيران.

وأضاف، نشطاء، وعاد الإرهاب ليعمل من جديد، عمليات انتحارية ببغداد وصواريخ علي مطار بغداد، وداعش تعلن مسؤولياتها عن عملياتها، حيث أن اليوم هو ثالث يوم لحكم جماعة أوباما وهيلاري كلينتون!.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هجوم الميليشيات الصاروخي على محيط مطار بغداد:

وقال حساب، "@Abdulla25692915"، " ألا يوجد في العراق جيش يحمي الوطن من هؤلاء الميليشيات الإيرانية وقادتها نوري المالكي والخزعلي والعامري والفياض هؤلاء يجب القبض عليهم ومحاكمتهم".



وأضاف، حساب، "@JaYou92210488"، " بدأ العراق يعانى ...مع بايدن".



وتابع حساب، "@ShadowShoes2"، " أين بايدن؟ من هذه الميليشيات التي تستهدف القطاعات الحيوية؟".

