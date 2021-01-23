الكاظمي: انفجار بغداد خرق لن نسمح بتكراره.. ونشطاء: الكاظمي وحكومته يتاجرون بدماء الأبرياء ليخدعوا العراقيين

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصطفى الكاظمي وحكومته يتاجرون بدماء الأبرياء ليخادعوا العراقيين بأن الانتخابات تجلب الويلات والمصائب للشعب العراقي ليتأكدوا شرعية تأجيلها وعدم فائدتها.

وأشار النشطاء إلى أن ما حدث من تفجيرات في بغداد هي من صنع الكاظمي وحكومته نفسها وبتنفيذ أجهزتها القمعية من شرطة وميليشيات إجرامية، بحسب النشطاء.

وقال الكاظمي، إن أجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية ونجح أغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية.

وأضاف أن هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية تجب معالجتها بشكل عاجل، والعراق دولة واحدة، ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية.

وشدد الكاظمي على أن القيادات الأمنية تتحمل المسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات، وأن حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية لصراعات بين أطراف سياسية، ويجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني.

وأشار الكاظمي إلى سلسلة من التغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، والعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة. وكانت بغداد شهدت، أمس، تفجيرين إرهابيين، أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

من جانبه، قال المحلل السياسي، مجاهد الطائي، إنه بعد يوم واحد من سلسلة تغييرات أمنية قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على خلفية تفجيرات بغداد؛ تطلق مجاميع الإرهاب المسكوت عنه 3 صواريخ كاتيوشا على القاعدة قرب مطار بغداد.

وأكد أن تغييرات الكاظمي الأمنية لا تشمل إرهاب الميليشيات على ما يبدو؛ علما أنهم وجهان لإرهاب واحد مع داعش.

وأشار نشطاء إلى أن حملة الكاظمي التي وعد بها بعد تفجيرات ساحة الطيران نتج عنها اعتقال أبرياء و بسطاء من قرى في كركوك والأنبار.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الكاظمي:

وقال حساب، "@alkesarmessi"، " ميليشيا حزب الله العراق يهاجم الكاظمي بعد سلسلة التغييرات الأمنية التي أجراها بعد تفجيرات ساحة الطيران، لماذا حزب الله الوحيد الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة ولا يملك أي واجهة سياسية؟، اللعبة أنهم جناح عسكري لإيران وأحزاب الولائية".



وأضاف، حساب، "@mushtak25524925"، " الوضع القادم في العراق سيكون مأساوي جدا تفجيرات الدواعش الإيرانية وعلى رأسها المالكي نقولها علنا هي تمهيد لرجوع المالكي للسلطة تحت امرة الحرس الثوري الإيراني. الكاظمي بعد تفجيرات الأخيرة قصمة ظهر له ولثورة تشرين رسالة إيرانية صريحة".