العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي أن عملية أمنية واسعة جارية ضد السلاح المتفلت والجريمة المنظمة وداعش الإرهابي أيضا.

وقال الخفاجي في تصريح متلفز، إن العراق يمر بظروف صعبة، ويواجه العديد من التحديات. إلا أنه شدد على عدم السماح بتكرار تلك الاعتداءات، قائلاً : "لن نسمح بتكرار الاعتداءات على غرار قصف مطار بغداد".

ورد نشطاء عراقيون على الخفاجي، أن العراق بالفعل يمر بظروف صعبة طوال 17 عاما بسببكم أنتم وجميع الرئاسات والمسؤولين الفاسدين في العراق.

وأشار نشطاء، إلى أن كل هذه التحديات ستنتهي عندما يتم إبعاد الرافضة من المسؤولين الموالين لإيران عن السلطة في العراق.

وأوضح نشطاء، أنه يوجد في العراق مليون جندي عراقي نظامي. ولكن للأسف الجيش العراقي موالي لإيران مثل ميليشيات كتائب حزب الله العراق وعصائب الحق والحشد الشعبي وهذه كارثة اجتماعية ودولية للمجتمع العراقي.

وأشار النشطاء إلى أن ذيول إيران في العراق هم سبب البلاء وخلف كل جريمة وكل إرهاب في العراق.

وأكد نشطاء، أن الشعب العراقي، هو ضحية العجز الحكومي عن حمايته من إيران وميليشياتها في البلاد.

وتهكم نشطاء مؤكدين المضحك أن الجهد الاستخباراتي يأتي بعد إطلاق الصواريخ هذا إن كان هناك جهد استخباراتي حقاً في العراق، ونشك في ذلك.

وأشار نشطاء إلى أن تصريحات المسؤولين العراقيين كلها استخفاف بعقول الناس فكيف عرفوا من الإرهابيين وداعش تعلن مسؤوليتها عن كل مصيبة بما فيها خسوف القمر؟!.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي:

وقال حساب، "@AltabibAlsaleh"، "ويظل السؤال يتكرر بإلحاح متى العراق سيرتاح؟".



وأضاف، حساب، "@salwa_alnuaymi"، "١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة".



وتابع حساب، "@alighamdi935"، "كل هذه التحديات بتنتهي عندما يتم إبعاد الرافضة عن السلطة!".

وذكر حساب، "@HassanNidhal"، "قبل يومين أكبر جريمة وبعد يومين صواريخ على المطار، متى ينتهي هذا الوضع؟".







