الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم

طالب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الرئاسات الثلاث وكل المسؤولين في العراق بالانسحاب التام من العملية السياسية حيث أن الشعب العراقي يرفض وجودكم جميعا.

يأتي ذلك بعد حادث التفجير الذي وقع في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد، والذي أسفر عن مقتل نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على مئة شخص.

وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن حفظ الأمن ودعم المؤسسة الأمنية مسؤولية الجميع، ولا بدَّ من اتخاذ جميع السبل الاستباقية ضمن الجهد الاستخباري، لحماية أمن المواطن وتحييد تطلعات من تسوِّل له نفسه العبث باستقرار البلاد وحياة المواطنين ومقدراتهم.

وقال نشطاء، إن سياسة المحاصصة في التعيين التي انتهجتها الحكومات السابقة تبعاً لإرادة أحزابها، جعلت عشرات الآلاف من الخريجين ومن مختلف الاختصاصات يعيشون مرحلة موت بطيء. .

وأشاروا إلى أن ما حدث هو نتيجة الفشل في إدارة الدولة وأجهزتها الأمنية المخترقة، وتلاعب الإرهاب السياسي بأرواح العراقيين البسطاء..

وأوضحوا أنه يجب رصد تحركات الخونة والعملاء والمارقين عن القانون وكل من تسول له نفسه للعبث مع العراق والعراقيين ...

وأضافوا، يجب ردع هؤلاء واتخاذ الحيطة والحذر بالجهد الاستخباراتي والكل مسؤول مسؤولية مباشرة عن حماية الأرواح والممتلكات وتفويت الفرصة على خفافيش الظلام.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي:



وقال حساب، "@Rasimhammed"، " الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والخزي والعار للخونة والعملاء والمارقين وخفافيش الظلام ..".

وأضاف، حساب، "@AlmahdawiHaifa"، " انسحبوا أنتم جميعا من العملية السياسية والأمور ستكون حينها بخير ... العراقيين رافضين وجودكم وعملكم السياسي دون استثناء لأي سياسي أو حزبي شارك أو مشارك بالعملية السياسية معكم".

وتابع حساب، "@zina_mohammad35"، " الرد المناسب حاليا لدماء العراقيين التي سالت في ساحة الطيران وفي السنوات السابقة هو تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين القابعين في سجن الحوت من أبناء الحضن العربي، نطالب منكم كونكم نواب الشعب أن تعتصموا أمام سجن الحوت أو أمام مجلس القضاء الأعلى ومحاسبة القيادات الفاسدة".









