بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 23 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء الكاظمي: حياة الناس ليست مجاملة.. ونشطاء: فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب برهم صالح: نقف بحزم ضد محاولات مارقة لزعزعة استقرار بلدنا.. ونشطاء: لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.. نشطاء: يوم الظلام في التاريخ الأمريكي يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد واشنطن تدين تفجيرات ساحة الطيران في بغداد عاجل.. الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا موسعا عقب تفجيرات ساحة الطيران في بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 23 كانون الثاني 2021 03:39 م

الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم

الحلبوسي

طالب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الرئاسات الثلاث وكل المسؤولين في العراق بالانسحاب التام من العملية السياسية حيث أن الشعب العراقي يرفض وجودكم جميعا.

يأتي ذلك بعد حادث التفجير الذي وقع في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد، والذي أسفر عن مقتل نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على مئة شخص.

وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن حفظ الأمن ودعم المؤسسة الأمنية مسؤولية الجميع، ولا بدَّ من اتخاذ جميع السبل الاستباقية ضمن الجهد الاستخباري، لحماية أمن المواطن وتحييد تطلعات من تسوِّل له نفسه العبث باستقرار البلاد وحياة المواطنين ومقدراتهم.

وقال نشطاء، إن سياسة المحاصصة في التعيين التي انتهجتها الحكومات السابقة تبعاً لإرادة أحزابها، جعلت عشرات الآلاف من الخريجين ومن مختلف الاختصاصات يعيشون مرحلة موت بطيء. .

وأشاروا إلى أن ما حدث هو نتيجة الفشل في إدارة الدولة وأجهزتها الأمنية المخترقة، وتلاعب الإرهاب السياسي بأرواح العراقيين البسطاء..

وأوضحوا أنه يجب رصد تحركات الخونة والعملاء والمارقين عن القانون وكل من تسول له نفسه للعبث مع العراق والعراقيين ...

وأضافوا، يجب ردع هؤلاء واتخاذ الحيطة والحذر بالجهد الاستخباراتي والكل مسؤول مسؤولية مباشرة عن حماية الأرواح والممتلكات وتفويت الفرصة على خفافيش الظلام.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي:

وقال حساب، "@Rasimhammed"، " الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والخزي والعار للخونة والعملاء والمارقين وخفافيش الظلام ..".

وأضاف، حساب، "@AlmahdawiHaifa"، " انسحبوا أنتم جميعا من العملية السياسية والأمور ستكون حينها بخير ... العراقيين رافضين وجودكم وعملكم السياسي دون استثناء لأي سياسي أو حزبي شارك أو مشارك بالعملية السياسية معكم".

وتابع حساب، "@zina_mohammad35"، " الرد المناسب حاليا لدماء العراقيين التي سالت في ساحة الطيران وفي السنوات السابقة هو تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين القابعين في سجن الحوت من أبناء الحضن العربي، نطالب منكم كونكم نواب الشعب أن تعتصموا أمام سجن الحوت أو أمام مجلس القضاء الأعلى ومحاسبة القيادات الفاسدة".




أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
العراق

العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة 23 كانون الثاني 2021 04:39 م

الكاظمي

الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" 23 كانون الثاني 2021 01:07 م

الحلبوسي

الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء 22 كانون الثاني 2021 08:15 م

الكاظمي

الكاظمي: حياة الناس ليست مجاملة.. ونشطاء: فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب 22 كانون الثاني 2021 06:43 م

برهم صالح

برهم صالح: نقف بحزم ضد محاولات مارقة لزعزعة استقرار بلدنا.. ونشطاء: لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة 22 كانون الثاني 2021 05:40 م

بايدن

بعد تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.. نشطاء: يوم الظلام في التاريخ الأمريكي 22 كانون الثاني 2021 02:28 م

المنتجات الايرانية في العراق

وسط أزمة سيولة خانقة وترنح اقتصادي.. العراق ساحة واسعة لـ100 شاحنة يومية من منتجات إيران الرديئة 22 كانون الثاني 2021 03:55 ص

سكك حديد من ايران الى سوريا عبر العراق

عودة مشروع الهلال الخبيث – الشيعي- سابقًا.. مد خطوط سكك حديد من إيران إلى سوريا عبر العراق 22 كانون الثاني 2021 03:03 ص

التعليقات