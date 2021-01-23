الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه"

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن واجبنا في هذه المرحلة التاريخية في العراق، أن ننتج قادة أكفاء.

وتساءل نشطاء كيف تنتج قادة أكفاء؟، وأنت وجميع الرئاسات والمسؤولين في البلاد لستم أكفاء، مدللين بالمثل الشهير، "فاقد الشيء لا يعطيه".

وقال الكاظمي في تصريح صحفي، " واجبنا في هذه المرحلة التاريخية في العراق، أن ننتج قادة أكفاء، على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وأضاف، "القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات".

وأشار إلى أن المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب ان تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم اختياره فيه من قبل المراجع.

وأشار نشطاء، إلى أن التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران يؤكد أن تعدد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وعدم تحديد المسؤولية هي أحد الأسباب الرئيسية التي استغلها العدو، ولابد من إعادة تقييم الأجهزة الأمنية ودمجها واختيار ضباط مهنيين لقيادتها.

وأكد نشطاء، أن القادة الأكفاء لا يأتون من بلد يأن من الفساد والجهل، القادة الأكفاء يأتون من بيئة تسهم في صناعتهم وليس من بيئة طاردة لهم، البيئة الصحيحة هي بيئة البنية التحتية المتماسكة، هي بيئة التعليم والصحة والبناء واحترام القانون وتطبيقه بشكل متساو على الجميع.

وتساء نشطاء، كيف تنتجون قادة أكفاء؟، وأنتم مصرون على إعادة تدوير شخصيات عميلة لدى الدول الأخرى وخائنة للوطن وحاقدة على الشعب كل التغييرات التي أجريتها كانت سياسية بحتة لإرضاء العملاء فلا نتفاجأ عند حدوث التفجيرات وعمليات الخطف والاغتيال وقتل كل من يطالب بحقه وقصف المواقع الدبلوماسية!.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@AlgnabeNaseem"، "في عنقك وعنق كل من يحكم العراق، دمائنا التي سالت".



وأضاف، حساب، "@mettinghani"، "الكلام صحيح لو كنت أنت وحدك رئيساً للحكومة ولكنه يكون ضرب من الخيال، ومستحيل جداً مع وجود الكيانات السياسية المتعددة والمحاصصة، كونوا واقعيين وكونوا شفافين مع الشعب".



وتابع حساب، "@sameraliraqi85"، "تنتج، فاقد الشيء لا يعطيه، أنتم صيروا قادة أكفاء أولا ثم تنتج بعد ذلك".



وذكر حساب، "@FarahAlQaisi5"، "حكومة الكاظمي مثل السابقين شعارهم إعادة التدوير، تغير مناصب بالإبقاء على نفس الوجوه والأحزاب والشخصيات، أين وعودكم بتنفيذ مطالب الانتفاضة والشعب بإبعاد الأحزاب والميليشيات عن السياسة الأمنية للعراق؟، ألا يكفيكم قتل بالشعب الناصرية والنجف وبغداد وغيرها ماتزال تنزف دم؟".











