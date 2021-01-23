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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 كانون الثاني 2021 11:56 ص

المرور العامة : الازدحام في بغداد سببه وجود اكثر من مليونين و500 ألف مركبة

المرور


أكدت مديرية المرور العامة أن  سبب الازدحام  المروري في بغداد وجود مليونين و500 الف مركبة.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل إن "عدداً كبيراً من المركبات دخل العاصمة بغداد بعد عام 2003 منها الحكومية ومركبات اقليم كردستان حيث بلغت اكثر من مليونين و500 الف مركبة ما أثر على انسيابية الطرق وعلى وجه الخصوص في اوقات الذروة خلال الدوام الرسمي للموظفين والجامعات"، لافتاً الى أن "الطاقة الاستيعابية للطرق لم يتم تطوريها منذ عام 2003 إلا ما ندر من خلال المجسرات الصغيرة".

وأضاف أن "ارتفاع معدل السكان من 20 مليون الى 40 مليون مواطن أثر بشكل كبير على انسيابية الطرق، كون المنزل الواحد لا يخلو من مركبة او مركبتين"، مبيناً أن "الأسباب الأخرى في الاختناقات المرورية والتأثير على انسيابية الطرق هو الاستيراد العشوائي للمركبات ودخول عدد كبير منها بهذه الطريقة".

 وتابع، أن "هنالك خطة لتسقيط المركبات وكذلك خطة اخرى وافق عليها مجلس الوزراء بتفعيل بعض النقاط ومن اهمها تفاوت الدوام بالنسبة للوزارات والجامعات"، موضحاً أن "الخطة تتضمن توفير حافلات لنقل الموظفين من قبل وزاراتهم وهذا يحقق انسابية كبيرة في الطرق"
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