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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 كانون الثاني 2021 11:47 ص

الصحة تكشف عن تفاصيل اتصالاتها مع الشركات المنتجة للقاح كورونا

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كشفت وزارة الصحة والبيئة، عن تفاصيل  اتصالاتها مع الشركات المنتجة للقاح كورونا.
وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، ، إن "الوزارة بدأت منذ أسابيع بالاتصال مع تلك الشركات المنتجة للقاح كورونا، مبينا ان" هنالك ضغطا عالميا على اللقاحات من ناحية الطلب".

واضاف ان" الشركات كانت تنتظر العراق لإقرار اللقاح، وتم إقراره مؤخرا في البلاد"، لافتا الى ان" الصحة تتواصل الآن مع الشركات عن طريق منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح بأسرع وقت ممكن ".

وتابع انه" من المؤمل دخول اللقاح الى العراق بالربع الاول من العام الجاري عازيا ذلك الى كثرة الطلبات على اللقاح ".
ولفت الى أن" لقاح فايزر هو المعلن في الأسوق العالمية الآن، والذي حددت سعره  منظمة اليونسيف في موقعها بـ 20 دولارا، لافتا الى ان" العراق تفاوض مع الشركة المنتجة وسيكون التعاقد بأقل من ٢٠ دولارا"..
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