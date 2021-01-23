سائرون تلمّح لـ «ضغوط سياسيَّة» وراء تأجيل الانتخابات

لمحت كتلة (سائرون) لوجود ضغوط سياسيّة دفعت مفوضية الانتخابات الى اقتراح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة، مؤكدة ان التأجيل ليس من اختصاصات الحكومة.

وقال النائب عن كتلة (سائرون) النيابية رياض المسعودي بان “تحديد موعد الانتخابات ليس من صلاحية رئيس الوزراء”، مبينا ان “الانتخابات المبكرة تعتمد على المادة 64 من الدستور وليس المادة 56، كما ان المادة 64 تشير الى انه عندما يحل مجلس النواب نفسه يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها 60 يوما الى اجراء الانتخابات.

واضاف انه “يفترض بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون الجديد تهيئة قاعدة بيانات جديدة واعادة تقسيم نظام الدوائر والعمل بنظام البطاقة البايومترية الطويلة الامد”، مشيرا الى انها “كانت قد اعلنت في اكثر من محفل استعدادها لاجراء الانتخابات المبكرة.





من جانبه اوضح رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم شيروان دوبرداني ان “الغاية من اجراء انتخابات برلمانية مبكرة هي النزاهة والعدالة والشفافية، وهذا ما يطلبه المواطن الذي يرغب بالذهاب الى صندوق الاقتراع لانتخاب من يراه مناسبا.



ولفت الى ان “عدم تثبيت موظفي المفوضية المتعاقدين من ابرز المشكلات التي تعترض اجراء الانتخابات في وقتها المقترح، اضافة الى وجود مشكلات فنية لدى المفوضية بعد تغييرها باعتبارها جديدة ولا تملك الخبرة الكافية لادارة الانتخابات.