الأبيض ينتقد قيام السلطات الأمنية بتنظيف مسرح الجريمة بعد تفجيري بغداد

انتقد المحلل السياسي احمد الأبيض قيام السلطات الامنية بتنظيف مسرح الجريمة بعد تفجيري بغداد.



وقال الأبيض، أن السلطات أضاعت أهم خيوط الجريمة التي من شأنها أن تكشف الحقيقة، عندما سارعت بتنظيف مسرح الجريمة بعد التفجيرين.



واضاف إن "التحقيقات الجادة يجب أن تحتفظ بأدوات الجريمة، لتكشف من يقف وراء الجرم، ولا يمكن لبلد مثل العراق أن تتبع مؤسساته الأمنية جهات حزبية".

