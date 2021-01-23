وزير الخارجية يدعو نظيره المغربي إلى إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد

دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، نظيره المغربي إلى إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد.



وقال بيان للوزارة ان"وزير الخارجية فؤاد حسين إجتمع مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس".

وأعرب حسين خلال الاجتماع عن تقديره للعلاقات الثنائيَّة المُتميِّزة بين البلدين، التي تستند إلى أبعاد سياسيَّة، واقتصاديَّة، وثقافـيَّة، وتاريخيَّة، مؤكّداً رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق حول القضايا المشتركة في المنظمات الدوليّة".

وطلب وزير الخارجية من الجانب المغربي تسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى المغرب، داعياً إلى إعادة فتح سفارة مملكة المغرب في بغداد".



من جانبه أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن خالص تعازيه ومُواساته إلى حكومة وشعب العراق إثر التفجير الذي وقع امس في بغداد، مؤكّداً تضامن ووقوف بلاده إلى جانب العراق ودعم الحكومة العراقيّة في محاربة الإرهاب".



ووجّه وزير الخارجية بحسب البيان دعوة رسمية إلى نظيره المغربي لزيارة بغداد.

بدوره قدّم بوريطة شكره للوزير على الدعوة وتطلّعه إلى تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، موجهاً دعوة رسمية إلى الوزير لزيارة المملكة المغربية".

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