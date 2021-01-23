بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 23 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء الكاظمي: حياة الناس ليست مجاملة.. ونشطاء: فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب برهم صالح: نقف بحزم ضد محاولات مارقة لزعزعة استقرار بلدنا.. ونشطاء: لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.. نشطاء: يوم الظلام في التاريخ الأمريكي يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد واشنطن تدين تفجيرات ساحة الطيران في بغداد عاجل.. الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا موسعا عقب تفجيرات ساحة الطيران في بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 كانون الثاني 2021 10:50 ص

وزير الخارجية يدعو نظيره المغربي إلى إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد

فؤاد حسين
دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، نظيره المغربي إلى إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد.

 وقال بيان للوزارة  ان"وزير الخارجية فؤاد حسين إجتمع مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس".
وأعرب حسين خلال الاجتماع عن تقديره للعلاقات الثنائيَّة المُتميِّزة بين البلدين، التي تستند إلى أبعاد سياسيَّة، واقتصاديَّة، وثقافـيَّة، وتاريخيَّة، مؤكّداً رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق حول القضايا المشتركة في المنظمات الدوليّة".
وطلب وزير الخارجية من الجانب المغربي تسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى المغرب، داعياً إلى إعادة فتح سفارة مملكة المغرب في بغداد".

من جانبه أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن خالص تعازيه ومُواساته إلى حكومة وشعب العراق إثر التفجير الذي وقع امس في بغداد، مؤكّداً تضامن ووقوف بلاده إلى جانب العراق ودعم الحكومة العراقيّة  في محاربة الإرهاب".

ووجّه وزير الخارجية بحسب البيان دعوة رسمية إلى نظيره المغربي لزيارة بغداد.
بدوره قدّم بوريطة شكره  للوزير  على الدعوة وتطلّعه إلى تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، موجهاً دعوة رسمية إلى الوزير لزيارة المملكة المغربية".
إقرأ ايضا
أحمد حمة رشيد

نائب: التصويت على قانون الموازنة خلال أسبوع 23 كانون الثاني 2021 11:50 ص

الصحة-768x480

الصحة تكشف عن تفاصيل اتصالاتها مع الشركات المنتجة للقاح كورونا 23 كانون الثاني 2021 11:47 ص

رياض-المسعودي (1)

سائرون تلمّح لـ «ضغوط سياسيَّة» وراء تأجيل الانتخابات 23 كانون الثاني 2021 11:44 ص

احمد الأبيض

الأبيض ينتقد قيام السلطات الأمنية بتنظيف مسرح الجريمة بعد تفجيري بغداد 23 كانون الثاني 2021 11:42 ص

جمال كوجر

المالية النيابية تؤكد عزمها إنهاء صياغة الموازنة وطرحها للتصويت نهاية الأسبوع الحالي 23 كانون الثاني 2021 10:56 ص

الصالحي

الصالحي : لا نستغرب وقوع اختراقات أمنية في ظل بيع المناصب الأمنية 23 كانون الثاني 2021 10:49 ص

شيروان ميرزا

المالية النيابية تفصح عن أتفاق على تخفيض النفقات بموازنة 2021 23 كانون الثاني 2021 10:46 ص

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تطالب بالقبض على المسؤولين عن تفجيري بغداد ومحاسبتهم 22 كانون الثاني 2021 02:24 م

التعليقات