المالية النيابية تفصح عن أتفاق على تخفيض النفقات بموازنة 2021

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، شيروان ميرزا، عن أتفاق لجنته على تخفيض النفقات في قانون الموازنة لعام 2021.



وقال ميرزا في تصريحات صحافية، إن "الاولوية ستكون للنفقات الضرورية، وهي رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والبطاقة التموينية والنفقات الحاكمة وكذلك توفير المستلزمات المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا".



واضاف أن "مشروع الموازنة جاء بنفقات تشغيلية عالية جدا بحدود 164 تريليون دينار ، لذا فإن اللجنة المالية اتفقت بالاجماع على ضغط تلك النفقات".