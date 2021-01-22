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الجمعة, 22 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 22 كانون الثاني 2021 08:15 م

الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء

الحلبوسي

أكد نشطاء عراقيون أن الرئاسات الثلاث في العراق تتحمل مسؤولية تفجيرات ساحة الطيران في بغداد، والتي أودت بحياة أكثر من 33 شخصا وأكثر من 100 جريح.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فُجعنا هذا اليوم بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء تفجيرين طالا مناطق مكتظة وسط العاصمة. إن ما جرى في بغداد اليوم يؤشر إلى حالة خطرة، إذ يحاول الإرهاب الأعمى زعزعة الاستقرار واستهداف الأمن المجتمعي.

وأضاف أن حفظ الأمن ودعم المؤسسة الأمنية مسؤولية الجميع، ولا بدَّ من اتخاذ جميع السبل الاستباقية ضمن الجهد الاستخباري، لحماية أمن المواطن وتحييد تطلعات من تسوِّل له نفسه العبث باستقرار البلاد وحياة المواطنين ومقدراتهم.

وطالب النشطاء الحلبوسي، بالقصاص من الإرهابين القابعين في السجون العراقية التي تصرف عليها من أموال الشعب بدل من بيان الاستنكار، مطلب شعبي.

وأشار نشطاء إلى أن مصدر الإرهاب أصبح معروف لدى كل الأجهزة الأمنية ولكن لا أحد يتجرأ على قول الحقيقة كما حصل في مجزرة الفرحاتية والمقابر الجماعية التي كشفت مؤخرا، لأنكم حريصون على المناصب أكثر من أرواح البشر.

وأكد نشطاء أنه من المخزي والمعيب على المسؤول الكبير سواء كان برلمانيا أو سياسيا أو صاحب منصب وزاري أن يستنكر ويشجب هذه الأحداث وكل حدث كبير يحصل في بلده  عليه أن يعالج ويضع الحلول ويترك الشجب والاستنكار للإعلام.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات الحلبوسي:

وقال حساب، "@Ht1L9JZ85HAA3I1"، " أنتم السبب الرئيسي لكل قطرة دم زكية أِريقت على أرض هذا الوطن الذي ابتلي بكم ..لا بارك الله فيكم ولا بارك بمن أتى بكم وليكن بعلمكم".


وأضاف، حساب، "@sattaralsaadi"، " تابع بكل ذكاء الخلافات السياسية وبالتأكيد من خلال جلسات البرلمان عندها ستكتشف من هم وراء التفجيرات".


وتابع حساب، "@samer99332"، " سبب الانفجارات هو اختلافاتكم على المناصب والقوات الأمنية مشغولة في قمع المتظاهرين، أين كانت القوات الأمنية قبل الانفجار؟ إما متعاونين مع الإرهاب أو متخاذلين!".

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