الكاظمي: حياة الناس ليست مجاملة.. ونشطاء: فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن حياة الناس ليست مجاملة، ويجب أن نتعلم الدرس.

ورد النشطاء على الكاظمي، أنه فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب مجاملة، وأن الحسم والشجاعة وعدم المجاملة عند تعلق الموضوع بالحياة والموت يكون أمام الجميع، داعش الإرهابي والميليشيات الإيرانية والفساد.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية الى صراعات بين أطراف سياسية.. يجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني.

وأضاف، القائد في الميدان عليه واجبات جسيمة في مقدمتها التعامل بمسؤولية مع موقعه الامني، والمساهمة في انتاج القادة الجدد وتنمية القيادات الوسطى ليكون لها دور مستقبلي.

وتابع، واجبنا في هذه المرحلة التاريخية في العراق، ان ننتج قادة أكفاء، على كل المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية.

وأشار نشطاء إلى أن شاكر جودت ضمن المحاصصة الطائفية ألا يوجد غيره لتعيده إلى قيادة الشرطة الاتحادية، ألا يوجد غيره؟، أين المهنية؟.

وطالب نشطاء رئيس الوزراء بمراقبة الحدود العراقية مع إيران وسوريا، وغلق منافذ الحدودية أمام عمليات التهريب، لأن يوجد فاسدين داخل النظام الأمني.

وأشار نشطاء، إلى أن العراق على الحافة وجميع المسؤولين صامتين منتظرين الأوامر من إيران، والشعب العراقي يعيش في أصعب المواقف.

وأكد نشطاء، أن الشعب العراقي قادر على حل البرلمان بالضغط على رئيس الجمهورية بالمظاهرات المليونية المنسقة والبنائية والسلمية، بعد سقوط شهداء واختطاف النشطاء.

وأوضح نشطاء، أن كل الأجهزة الأمنية مقسمة على المحاصصة وخاضعة لصراعات الأطراف السياسية، والشعب يريد القصاص من القوات الأمنية المقصرة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@sarisuror"، " فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة، والاعتقالات والتعذيب مجاملة، حيث الحسم والشجاعة وعدم المجاملة عند تعلق الموضوع بالحياة و الموت يكون امام الجميع.. داعش والميليشيات الإيرانية والفساد"..

وأضاف، حساب، "@YunVbrUuLK42WLs"، " أعدموا الإرهابين، مطلب شعبي وضرورة وطنية لأنهم يكلفون الميزانية العامة للدولة مليارات الدولارات".

وتابع حساب، "@sLecOsTQOK69haw"، " مللنا من الوعود نريد فعل واحد حتى نصدق بأنك على قدر المسؤولية، حيث قتل المتظاهرين وأنت تشاهد اختطفوا واغتالوا وأنت تهدد فقط ولا تفعل شيئا".





