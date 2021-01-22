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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 22 كانون الثاني 2021 05:40 م

برهم صالح: نقف بحزم ضد محاولات مارقة لزعزعة استقرار بلدنا.. ونشطاء: لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة

برهم صالح

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الجمهورية برهم صالح بعد تصريحات عن الانفجاران الإرهابيان ضد المواطنين الآمنين في بغداد.

وأكد نشطاء، أنه لا مستقبل للعراق، في جود المسؤولين الفاسدين في السلطة، حيث أنه منذ عام 2003 وحتى الآن وجميع السلطات والحكومات المتعاقبة أفسدت الأمور في البلاد.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر: إن ‏الانفجارين الإرهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام. نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا… نسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته وأن يشفي الجرحى".

وقتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين وسط بغداد، في اعتداء أوقع أكبر عدد من الضحايا في العاصمة منذ ثلاث سنوات.

ووقع الاعتداء في سوق للملابس المستعملة "البالة" في ساحة الطيران التي غالبا ما تعج بالمارة وشهدت قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا.

وخاطب نشطاء الرئيس برهم صالح، إن أبسط عمل المفروض تقوم بي حضرتك بعد حدوث التفجيرات مباشرةً هو زيارة منطقة الانفجار والالتقاء بالمواطنين.

كذلك زيارة كل عوائل الشهداء، وبعدها تزور الجرحى بالمستشفيات وترسل من حالاتهم حرجة للعلاج بالخارج فورا، وتأمر فورا بتعويضات لجميع المتضررين، وذلك لغرض مداراة مشاعر الناس.

وأشار نشطاء إلى أنه إذا تمت مراقبة مقرات الأحزاب ومقرات المليشيات، فلن يتمكن الإرهاب أن ينفذ، لكن تذكر سيادة الرئيس أن في وزارة الداخلية، قيادات أصلها مليشيات وأحزاب قبل أن تكبر الفتنة. 

وأكد النشطاء، أن التفجير عمل إرهابي، في هذا التوقيت وفي غير توقيت حقيقة لا ندري إذا كان تصريحك يا صالح هو ما ينتظره العراقيون من رئيس الجمهورية أم هو فقط كلام لا يزيد ولا ينقص ولا يداوي جراح طال أمدها؟

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح بعد تفجيرات ساحة الطيران في بغداد:

وقال حساب، "@UhKBMxEiE3vRxJa"، " عن أي سلام تتكلم وأنتم تتصارعون على المكاسب والكراسي تاركين الشعب يعاني من العسر والبطالة، كل ذلِك أنتم السبب الرئيسي وراء مشاكل العراق".


وأضاف، حساب، "@d5lKoFMTqWBFA7h"، " لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة".


وتابع حساب، "@67o1VNDYEtKh439"، " هؤلاء شهداء وليس ضحايا وبعد كل الشهداء الذين سقطوا على أيديكم خلال السنه الماضية والمسلسل مستمر، تطل علينا اليوم بعبارات الجماعات الظلامية والمحاولات المارقة، الميليشيات تقتل العراقيين، بوجودكم لم ينعم العراقيين بحياة كريمة".

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