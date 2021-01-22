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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 كانون الثاني 2021 02:37 م

تعيين يوسف الكلابي معاونا لرئيس جهاز الأمن الوطني

الكلابي
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتعيين يوسف الكلابي معاون رئيس جهاز الامن الوطني.

وقال المصدر انه “تم تعين يوسف الكلابي معاون رئيس جهاز الامن الوطني”.
وفي وقت سابق أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سلسلة تغييرات في صفوف الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية الهجوم الانتحاري الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد.
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