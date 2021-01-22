تعيين يوسف الكلابي معاونا لرئيس جهاز الأمن الوطني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتعيين يوسف الكلابي معاون رئيس جهاز الامن الوطني.



وقال المصدر انه “تم تعين يوسف الكلابي معاون رئيس جهاز الامن الوطني”.

وفي وقت سابق أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سلسلة تغييرات في صفوف الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية الهجوم الانتحاري الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد.