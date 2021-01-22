بعد تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.. نشطاء: يوم الظلام في التاريخ الأمريكي

شن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، "يوتيوب"، هجوما عنيفا على حفل تنصيب جو بايدن رئيس لأمريكا، مؤكدين أنه يوم الظلام في التاريخ الأمريكي، وأنه يوم حزن في أمريكا.

وقد جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن، أول أمس، مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، بعد انتخابات مثيرة للجدل مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبدا حفل تنصيب بايدن مختلفا عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادثة اقتحام الكابيتول في السادس من يناير.

ويأتي حفل التنصيب مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بمشاركة ألف ضيف فقط، فيما أصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة منذ أندرو جونسون "الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869" يغيب عن حفل تنصيب خليفته.

ووصف نشطاء على موقع "يوتيوب" بعد ترجمة "بغداد بوست"، يوم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا، بأنه يوم الظلام في التاريخ الأمريكي.

وأشاروا إلى أنه تم اختيار بايدن رئيسا لأمريكا لضعف شخصيته وتم تنصيبه بطريقة احتيالية عن طريق انتخابات ليست نزيهة.

وأكد النشطاء أن كل من حضر حفل تنصيب بايدن، يكرهون الرئيس السابق دونالد ترامب أكثر مننا يحبون الولايات المتحدة الأمريكية، وأن حكومة أمريكا في عهد بايدن هي مزحة حقيقية.

وأوضحوا أن بحلول هذه الليلة ستعود إدارة بايدن إلى تسليح ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي كما كانت تفعل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأكد نشطاء، أن يوم تنصيب جو بايدن هو يوم حزين جدا لجميع الأمريكيين، مطالبين الرئيس السابق دونالد ترامب بسرعة العودة من جديد لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاروا إلى أنه يوم حزين عندما نرى من زورا الانتخابات الرئاسية الأمريكية يفوزون برئاسة أمريكا، مؤكدين أن ما جرى مثل فيلم سيئ مع ممثلين سيئين حقيقين.

وأوضح أمريكيون، دعونا نرى كم من الوقت يستغرق قبل أن يفقد الناس حقهم في حرية التعبير هنا، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تزوير الانتخابات لصالح جو بايدن.

وتساءل نشطاء، متى سيتم السماح للحقيقة حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية في المحكمة الاتحادية؟.

وأشاروا إلى أنه تم تجاهل الشهادات الحقيقية، مؤكدين أن من يدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مخلوقات المستنقعات.

وأكد نشطاء أنه يمكن لأمريكا الآن العودة إلى أعمال الحروب التي لا نهاية لها وإسقاط القنابل، وذلك بعد أن تم تثبيت نظام استبدادي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" حول تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا:

وقال حساب، " Lis K" بعد ترجمة "بغداد بوست"، " لقد كرهوا الرئيس ترامب أكثر مما يحبون هذا البلد".



وأضاف، حساب، " Samy Ramos"، " حكومة أمريكا هي مزحة حقيقية .... حفنة من الخونة".



وتابع حساب، " LOUISE"، " يوم حزين جدا لجميع الأمريكيين !! الله يرحمنا جميعا ....الرئيس ترامب .... يرجى العودة".



وذكر حساب، " Connie Vice"، " يوم الظلام في التاريخ الأمريكي. رجل تم اختياره لضعفه ... وتم تنصيبه بطريقة احتيالية ليس عن طريق انتخابات نزيهة".



وقال حساب، " Michael Hübner"، " يمكن لأمريكا الآن العودة إلى أعمال الحروب التي لا نهاية لها وإسقاط القنابل ، الآن بعد أن تم تثبيت نظام استبدادي".





