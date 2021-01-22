تنفيذا لمخطط إيران التوسعي .. طهران: محادثات الربط السككي مع العراق وسوريا بلغت مراحل متقدمة



قال وزير النقل الايراني محمد اسلامي، الجمعة، ان المحادثات حول ربط سكك الحديد بين إيران وسوريا عبر العراق، بلغت مراحل جيدة.

ونقلت وكالة سانا، عن اسلامي قوله ان “المفاوضات مستمرة ويتم متابعتها في الوقت الحاضر” مشيرا إلى “أهمية التبادل الاقتصادي مع دول محور المقاومة”.

وتابع اسلامي أن “أحد أهداف الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها والجماعات التابعة لها من شن الحروب وإثارة النزاعات في المنطقة هو تقويض البنى التحتية في دولها إلى جانب إثارة الفوضى وعدم الاستقرار”.

وكان مصدر في وزارة النقل السورية، قال في نيسان عام 2019، أن مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق هو مشروع قديم واستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب على سوريا، منوهاً بأنه تم العمل على إعادة تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي والمهم من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع بين الدول الثلاث لوضع الرؤية لإعادة العمل في هذا المشروع، وتحديد الخطوات التنفيذية للمشروع.

ويتضمن المشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية يمر عبر مدينة البصرة العراقية