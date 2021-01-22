التميمي تكشف عن موعد التصويت على مشروع قانون موازنة العام الحالي





كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن موعد التصويت على مشروع قانون موازنة العام الحالي.

وقالت التميمي في بيان ، ان"اجتماعات اللجنة مستمرة مع استضافة جهات رسمية عدة للوقوف على البيانات الدقيقة لكل وزارة ومؤسسة لتفسير بعض المواد ومدى جدواها الاقتصادية، تمهيدا لإتخاذ قرارات حول المواد الخلافية وبعد الإطلاع على أبرز المعوقات التي تواجه كل جهة".

واشارت الى"العمل الدؤوب للجان الفرعية المشكلة من اللجنة المالية لتقديم التقارير التفصيلية عن موازنات الرئاسات الثلاثة والوزارات والمؤسسات والهيئات كافة ومن مبدأ تبادل الرؤى تمهيدا لحسم ما يخص موازنة 2021 وخاصة بذات العلاقة بتقليل النفقات وزيادة الايرادات".

واوضحت انه"من المؤمل عرض الموازنة للتصويت في غضون أيام.