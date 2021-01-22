الطاقة النيابية: عالجنا خلافات قانون النفط والغاز وسنصوت عليه قريبا

أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية , عن استكمال الصياغة القانونية لقانون النفط والغاز بعد ان تم معالجة جميع الخلافات بشأنه وبتوافق المكونات الثلاث , مشيرة ان البرلمان سيصوت عليه قريبا وقبل انتهاء دورته الحالية .

وقالت عضو اللجنة النائب زيتون الدليمي ان ” جميع الخلافات التي تتعلق بقانون النفط والغاز تم معالجتها وبتوافق المكونات الثلاث ” , مبينة ان ” الصياغة القانونية قد تم إنجازها وتم رفع القانون لهياة الرئاسة لغرض عرضه للتصويت ” .

وأضافت الدليمي ان ” عرض القانون للتصويت سوف يتم قريبا ولاتوجد أي عقبات جديدة تحول من تاجيله ” , مؤكدة ان ” إقرار القانون سيقر حتما خلال هذه الدورة البرلمانية ” ..



Copy أخبار متعلقة البرلمان: قانون الانتخابات اصبح جاهزا