الأزهر الشريف يدين تفجيري بغداد

دان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، ؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء.



وجدد الأزهر تأكيده :" ان هذه الأعمال الإرهابية البغيضة تتنافى وتعاليم الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، وتستدعي تكاتف كل الفصائل والقوى العراقية على اختلاف مكوناتها وطوائفها؛ لدرء خطر هذا الإرهاب اللعين، وتغليب المصلحة العليا للعراق.



وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساه للشَّعب العراقي في ضحايا هذه العمليات الإرهابية البغيضة، سائلًا الله تعالى أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأنْ يمن على المصابين بالشفاء العاجل.