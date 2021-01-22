الكاظمي :الاستهداف الإرهابي للمدنيين يؤكد أن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة وطويلة الأمد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الاستهداف الإرهابي للمدنيين من أبناء شعبنا، يؤكد أن معركتنا ضد الارهاب مستمرة وطويلة الأمد، وان لا تراجع ولا تهاون في محاربته والنيل من بقاياه في كل شبر من أرض العراق".



وقال خلال اجتماع طارىء للقيادات الأمنية والاستخبارية في مقر قيادة عمليات بغداد، : " لقد وضعنا كل إمكانات الدولة وجهود قطعاتنا الأمنية والاستخبارية، في حالة استنفار قصوى، للاقتصاص من المخططين لهذا الهجوم الجبان وكل داعم لهم، وسنقوم بواجبنا لتصحيح أي حالة تهاون أو تراخ او ضعف في صفوف القوات الأمنية التي أحبطت خلال الأشهر الماضية المئات من العمليات الارهابية المماثلة.



وتابع رئيس مجلس الوزراء:" لن نسمح بتشتت الجهد الاستخباري او تعدد مصادر القرار في القوى الامنية. وسنعمل على تنفيذ تغييرات امنية بحسب ما تقتضيه الضرورات الميدانية، وان هذه التغييرات لن تخضع للضغوطات والارادات السياسية"، مؤكدا :" ان هذا ليس وقت المزايدات السياسية، بل وقت توحد العراقيين ورص الصفوف وشد ازر جيشنا الباسل وقواتنا الامنية بمختلف صنوفها، لحماية استحقاقات شعبنا الوطنية وفي مقدمتها سعيه الى انتخابات نزيهة وعادلة.



واشار الى :" ان العراقيين جددوا اثبات اإرادتهم برفض القوى الظلامية والتمسك بالحياة ، وهو ما تجسد في مشاهد التضامن الشعبي ابتداء من مكان الحادث نفسه وامتدادا الى كل انحاء العراق.