بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 22 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد واشنطن تدين تفجيرات ساحة الطيران في بغداد عاجل.. الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا موسعا عقب تفجيرات ساحة الطيران في بغداد تداعيات تفجيرى ساحة الطيران .. الكاظمي يغير القيادات الأمنية ببغداد. حسن حنظل النصار والعبادي يطالب بإعادة تقييم الأداء الأمني عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري ساحة الطيران في بغداد لأكثر من 35 شهيدا ونحو 100 مصاب مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 12 قتيلا و 20 جريحاً شاهد .. الانفجار الثاني بساحة الطيران في بغداد وسقوط قتلى وجرحى "اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها الغانمي: تصرفات شخصية وراء استهداف المتظاهرين.. ونشطاء: الغانمي جزء من منظومة القتل والحكم الميليشياوية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 كانون الثاني 2021 11:17 ص

الكاظمي :الاستهداف الإرهابي للمدنيين يؤكد أن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة وطويلة الأمد

اجتماع أمني للكاظمي
أكد رئيس الوزراء مصطفى  الكاظمي  ان  الاستهداف الإرهابي للمدنيين من أبناء شعبنا، يؤكد أن معركتنا ضد الارهاب مستمرة وطويلة الأمد، وان لا تراجع ولا تهاون في محاربته والنيل من بقاياه في كل شبر من أرض العراق".

وقال خلال اجتماع طارىء للقيادات الأمنية والاستخبارية في مقر قيادة عمليات بغداد، : " لقد وضعنا كل إمكانات الدولة وجهود قطعاتنا الأمنية والاستخبارية، في حالة استنفار قصوى، للاقتصاص من المخططين لهذا الهجوم الجبان وكل داعم لهم، وسنقوم بواجبنا لتصحيح أي حالة تهاون أو تراخ او ضعف في صفوف القوات الأمنية التي أحبطت خلال الأشهر الماضية المئات من العمليات الارهابية المماثلة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء:" لن نسمح بتشتت الجهد الاستخباري او تعدد مصادر القرار في القوى الامنية. وسنعمل على تنفيذ تغييرات امنية بحسب ما تقتضيه الضرورات الميدانية، وان هذه التغييرات لن تخضع للضغوطات والارادات السياسية"، مؤكدا :"  ان هذا ليس وقت المزايدات السياسية، بل وقت توحد العراقيين ورص الصفوف وشد ازر جيشنا الباسل وقواتنا الامنية بمختلف صنوفها، لحماية استحقاقات شعبنا الوطنية وفي مقدمتها سعيه الى انتخابات نزيهة وعادلة.

واشار  الى :" ان العراقيين جددوا  اثبات اإرادتهم برفض القوى الظلامية والتمسك بالحياة ، وهو ما تجسد في مشاهد التضامن الشعبي ابتداء من مكان الحادث نفسه وامتدادا الى كل انحاء العراق.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ماجدة-التميمي-1

التميمي تكشف عن موعد التصويت على مشروع قانون موازنة العام الحالي 22 كانون الثاني 2021 12:10 م

زيتون الدليمي

الطاقة النيابية: عالجنا خلافات قانون النفط والغاز وسنصوت عليه قريبا 22 كانون الثاني 2021 12:08 م

السفير البريطاني ستيفن

المملكة المتحدة تدين الهجوم الإرهابي ببغداد .. وتؤكد مواصلة دعمها للعراق 22 كانون الثاني 2021 11:54 ص

تفجيرات بغداد

مجلس التعاون الخليجي يدين التفجير الإرهابي في بغداد 22 كانون الثاني 2021 11:52 ص

شيخ الأزهر

الأزهر الشريف يدين تفجيري بغداد 22 كانون الثاني 2021 11:49 ص

السعودية والعراق

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر تفجيري بغداد 22 كانون الثاني 2021 11:13 ص

الحلبوسي

رئاسة البرلمان تحدد الأربعاء المقبل موعدا لاستجواب محافظ البنك المركزي 22 كانون الثاني 2021 11:10 ص

حسن-الكعبي

رئاسة البرلمان توجه باستدعاء القادة الأمنيين للوقوف على ملابسات تفجيرات بغداد 22 كانون الثاني 2021 11:07 ص

التعليقات